La baleine la plus rare et mystérieuse du monde retrouvée échouée sur une plage

Cette baleine retrouvée échouée sur une plage est si rare qu'elle n'a jamais été vue vivante par un humain.

Il existe différentes espèces de baleines : la baleine à bosse, la baleine bleue, la baleine franche australe, la baleine pygmée, la baleine boréale... Si certaines d'entre elles sont très connues, d'autres sont plus rares. C'est le cas de la baleine qui a été retrouvée en juillet, échouée sur le rivage du village de Taieri Mouth, dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Cette espèce est si rare qu'aucun individu vivant de celle-ci n'a jamais été observé. Leur nombre est donc totalement inconnu. Leur localisation exacte et leur régime alimentaire restent également très flous. Ces baleines vivraient quelque part dans les profondeurs du Pacifique et ne remonteraient que très peu à la surface.

La créature marine retrouvée sur le sable mesurait cinq mètres de long et c'était un mâle. "Depuis les années 1800, seuls six spécimens ont été documentés dans le monde entier, et tous, sauf un, provenaient de Nouvelle-Zélande", a précisé Gabe Davies, chef des opérations au Département de la Conservation dans un communiqué.

Les spécimens retrouvés auparavant étaient soit dans un mauvais état soit avaient été enterrés avant l'arrivée des scientifiques par une tribu maorie. Cet animal est en effet vénéré comme un trésor dans leur culture. Pour la baleine qui vient d'être retrouvée, la tribu a accepté de travailler avec les scientifiques.

Il s'agit d'une baleine à dents de bêche. Son bec est très long et distinctif. Il fait penser à celui des dauphins. Cette espèce a notamment été identifiée grâce à ses couleurs, la forme de son crâne, son fameux bec mais aussi ses dents. Les premiers os de ce spécimen avaient été découverts en 1872 en Nouvelle-Zélande.

Des échantillons de son ADN sont en cours d'exploitation et sa dépouille est conservée dans une chambre froide. L'objectif est d'en apprendre plus sur cette espèce afin notamment de pouvoir mieux la protéger. "Cela va donner lieu à des découvertes scientifiques étonnantes et à des informations inédites au monde", a déclaré Hannah Hendriks, conseillère technique marine du ministère de la Conservation, à Associated Press.