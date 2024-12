Tout le monde se trompe, voici comment bien ouvrir une bouteille de vin pétillant selon un expert

Qui n'a jamais eu peur pour sa télé, ou son visage, lorsqu'il ouvrait une bouteille de vin effervescent ? Pourtant avec cette technique, il n'y aura ni casse, ni mousse hors de la bouteille.

Dans une vidéo Tiktok partagée avec ses 145 000 abonnés, Tom Gilbey, œnologue de formation devenu gérant d'un négociant en vins, donne sa technique pour déboucher une bouteille de vin effervescent. Et s'il n'y a rien de bien difficile dans le fait de déboucher une bouteille de champagne ou de prosecco, il y a, à en croire le spécialiste, une seule bonne façon d'en ôter le bouchon.

La première étape pour ouvrir une bouteille de vin pétillant, c'est évidemment d'enlever la coiffe en étain qui recouvre une partie du goulot d'une bouteille. Certaines sont faites avec une languette pour faciliter le retrait, mais dans de nombreux cas, la pointe d'un couteau ou d'un tire-bouchon sera nécessaire. Une fois cette étape terminée, il faut desserrer la cage en acier torsadé, communément appelée le muselet. Ce maillage, qui raccroche la capsule au bouchon, permet à la bouteille d'être solidement fermée. Dès lors, il y a deux écoles, ceux qui retirent cette partie métallique et ceux qui la gardent autour du bouchon pour avoir une meilleure accroche une fois ce dernier en main.

C'est après cette étape que Tom Gilbey donne ses trois astuces pour éviter tout incident et pour que la mousse ne s'échappe pas de la bouteille. La première chose à faire, c'est de bien placer son pouce sur le dessus du bouchon, pour éviter qu'il ne s'échappe de manière incontrôlée, il faut savoir que dans une bouteille d'effervescent comme le champagne, la pression contenue dans la bouteille est de 6 à 8 bars, soit trois fois plus que dans un pneu de voiture. Avec autant de pression, un bouchon de champagne pourrait partir à plus 100 kilomètres heure.

Selon lui, il faut également positionner la bouteille à 45°C. Pour deux raisons, la première est que de cette façon la pression contenue dans la bouteille va se nicher dans l'épaule de bouteille et non dans le goulot et la seconde est que si le bouchon part de façon incontrôlée, il ne soit pas orienté vers le visage de celui qui ouvre la bouteille. Enfin, la dernière consiste à tourner la bouteille plutôt que le bouchon, en tenant la bouteille par le bas d'une main, et en agrippant fermement le bouchon et la bague de la bouteille. Cette fois c'est une question d'accroche. La force est moins importante avec une prise resserrée, donc l'ouverture sera moins contrôlée. En plus, si le bouchon est abîmé, le tourner risquerait de le casser et d'en faire tomber des morceaux dans la bouteille.

D'autres précautions peuvent être prises, la plus connue étant de veiller à ce que la bouteille n'ait pas été secouée avant d'être ouverte. Une autre consiste à bien refroidir la bouteille avant de l'ouvrir, car le froid limite le dégagement de gaz et facilite le débouchage. Mais attention, cela peut aussi atténuer les bulles et les arômes. Il y a aussi ceux qui préfèrent faire "péter" le bouchon ou sabrer la bouteille. Cette fois le spectacle est garanti, mais il faudra redoubler de vigilance.