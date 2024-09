17 000 colonies de bactéries ! Cet endroit est plus sale que vos toilettes et vous y restez collé des heures chaque jour

Il y a un endroit chez vous qui attire 17 000 colonies de bactéries de plus que la lunette des toilettes en une semaine. Et vous y passez des heures tous les jours !

Les bactéries sont présentes partout chez vous. C'est pour cela qu'il est conseillé de se laver les mains régulièrement. Si c'est l'une des premières consignes après un passage au petit coin, il y a un autre moment plus insoupçonné qui serait à privilégier. Un objet que vous touchez tous les jours est un véritable nid à bactéries, pire que vos toilettes.

Lors d'une étude, il a été demandé à des volontaires de ne pas laver cet objet pendant un mois et de le tamponner chaque semaine. Des échantillons ont été prélevés et analysés. Ils ont révélé la présence de bactéries, d'acariens, d'allergènes microscopiques.... Ils sont, en plus, en contact avec notre visage chaque jour.

Cet objet, ce n'est pas la smartphone comme on peut le penser, mais l'oreiller et plus précisément la taie de ce dernier. Le résultat des analyses est sans appel : "Vos taies d'oreiller peuvent être parfois plus sales que les toilettes. En termes de bactéries, après une semaine sans lavage, il y avait 17 000 colonies de bactéries de plus sur une taie d'oreiller par rapport à la lunette des toilettes", a expliqué le Dr Gareth Nye auprès de Wales Online.

Cela est notamment lié à la transpiration nocturne. En moyenne, chaque personne perd entre 500 et 700 millimètres de sueur en une seule nuit, dont une partie pénètre dans les draps et taies d'oreiller. De plus, le corps remplace les cellules de la peau et en grande partie la nuit, ce qui provoque des excrétions.

"Lorsque vous vous mettez au lit, vous contaminez votre linge de lit avec les cellules mortes de la peau, la sueur, le maquillage, les lotions, les cheveux et tout ce que vous avez ramassé pendant la journée", a détaillé le Dr Hadley King, auprès de Well + Good.

Ce qui est le plus embêtant, ce sont les champignons qui peuvent alors se développer. "Une étude a révélé qu'un oreiller typique contenait jusqu'à 16 espèces différentes de champignons", a poursuivi le Dr Gareth Nye. Pour pallier ce problème, il est préférable de bien laisser aérer son lit le matin ainsi que de changer ou laver régulièrement les draps et les taies d'oreiller, une fois par semaine est idéal. Pour les taies d'oreiller, il est même recommandé de monter à plusieurs fois par semaine en cas d'allergies ou de peaux sensibles. Il faut aussi bien se nettoyer le visage avant d'aller se coucher et au réveil, tout comme les mains.