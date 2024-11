Ce petit geste souvent oublié est primordial avant de laver ses fruits et légumes, selon une microbiologiste

Il est très important de bien rincer fruits et légumes avant de les consommer, mais un petit geste capital avant ce lavage passe souvent à la trappe.

Chaque année, une personne sur dix tombe malade en mangeant des aliments impropres à la consommation selon l'OMS. Il est alors primordial de faire attention aux aliments choisis et à leur préparation. Pour les fruits et légumes, par exemple, il est primordial de bien les laver. Ces produits frais, cultivés en plein air, peuvent être touchés par nombre de saletés, mais aussi des insectes. Ils peuvent aussi être contaminés par leur emballage ou lors du stockage.

La meilleure façon de les laver reste à la main, sous l'eau froide courante. Si le vinaigre et le bicarbonate de soude peuvent être recommandés, ils ne représentent pas de réels avantages par rapport à l'eau, selon Primrose Freestone, professeure agrégée de microbiologie clinique, auprès de The Conversation. Il suffit donc de bien les frotter sous l'eau afin d'éliminer la saleté et les pesticides sur leur surface.

Mais certaines techniques sont à privilégier selon les fruits et légumes. Côté légumes, il faut distinguer ceux à peau dure ou ferme de ceux à feuilles. Pour les premiers, comme les courges ou les pommes de terre, l'idéal est de frotter avec une brosse à légumes. Pour ceux à feuilles, comme la laitue, le brocoli ou le chou, il est préférable de les séparer en feuilles pour les rincer individuellement en frottant à la main durant une minute.

Pour les fruits à noyau, mais aussi pour les pommes, il est nécessaire de bien les rincer pendant une minute. Pour les fruits à baie, il faut les laver seulement juste avant de les manger et après les avoir conservés au réfrigérateur. La teneur élevée en eau des cerises, des raisins ou encore des fraises les rend rapidement périssables, et les mouiller directement peut en effet réduire la durée de conservation.

En suivant ces étapes, vous minimiserez les risques. Ceci étant, un petit geste souvent oublié est aussi primordial pour optimiser le lavage : se laver soi-même les mains avant de manipuler les fruits pour les rincer. Ainsi, vous ne contaminez pas vous-même les produits que vous nettoyez.

De même, si vous lavez vos fruits en les faisant tremper, assurez-vous d'utiliser un bol propre et ne le faites pas directement dans l'évier. Il peut être également utile, en plus du lavage, d'éplucher les fruits et légumes qui le permettent pour prendre le moins de risques possibles. Cependant, en enlevant la peau, vous supprimez aussi certains nutriments qu'elle fournit.