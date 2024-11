Une maman entend la conversation de ses enfants sur le babyphone, elle a été bouleversée

En surveillant ses enfants sur le babyphone, cette maman a assisté à un échange inattendu entre les frères et sœurs.

Le babyphone est idéal pour s'assurer que les jeunes enfants dorment. Cela permet de savoir si les petits sont calmes et vont bien, sans avoir besoin d'être juste à côté d'eux. De temps en temps, les parents peuvent aussi surprendre de drôles d'actions de leur progéniture, surtout quand le babyphone est équipé d'une caméra. C'est le cas de Liza Lieberman. Cette mère de 34 ans résident aux Etats-Unis a, en effet, surpris une conversation entre ses deux enfants qui l'a bouleversée. Elle l'a enregistrée sur le babyphone pour la montrer à son mari.

Ce soir-là, sa fille de deux ans, Kaia, avait demandé que son grand frère, Sloan, reste auprès d'elle le temps qu'elle s'endorme. Les deux enfants se sont donc retrouvés ensemble dans le berceau. "Ils ont toujours été gentils l'un avec l'autre, mais aussi comme des frères et sœurs ordinaires qui s'arrachent les jouets des mains", a déclaré la mère à Newsweek, concernant la relation entre ses enfants.

Sur la vidéo, après avoir mis la main sur le visage de sa sœur, Sloan lui demande si elle veut bien être sa meilleure amie. Cette dernière répond positivement immédiatement. Son grand frère lui prodigue alors quelques conseils pour "être une grande fille" : "Ne pleure pas, ne te tire pas les cheveux, ne crie pas et dis la vérité à maman, ne mens pas". Il incite ensuite sa sœur à s'endormir. Un message mignon, bien qu'un peu effrayant, l'aîné ayant manifestement bien intégré les ordres des parents.

D'aucuns verront aussi une forme de flicage et de moralisme qui peut dérouter, mais on retiendra sans doute avant tout la bienveillance qui ressort de l'échange. La mère de famille a en tout cas été touchée par ce moment et elle est aussi très fière de cet échange. Elle a partagé l'enregistrement sur son compte Instagram avec en légende : "Mon moment préféré en tant que mère s'est produit ce soir". La vidéo a rencontré un grand succès avec des millions de vues et plus de 380 000 "j'aime".

"Le fait de voir tout cela se dérouler dans un environnement naturel, sans aucune influence parentale, m'a donné le sentiment que tous nos efforts avaient porté leurs fruits", écrit-elle. Et Liza Lieberman est d'autant plus bouleversée qu'avec son mari, ils sont enfants uniques et n'ont que "des demi-frères et sœurs d'au moins 16 ans" de plus qu'eux. C'est donc un "rêve" pour ces parents que de voir leurs petits nouer une telle relation fraternelle.