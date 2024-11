Ces papiers sont ceux avec lesquels vous risquez le plus de vous blesser

C'est une situation que tout le monde a déjà vécue : se couper le doigt avec un bout de papier. Certains types de papier sont en fait plus dangereux que d'autres.

Qui ne s'est jamais blessé en manipulant du papier, que ce soit en fermant une enveloppe, en récupérant du papier de l'imprimante, ou en tournant trop rapidement la page d'un livre. Ces petites coupures toutes bêtes sont souvent sans gravité, mais elles peuvent être gênantes, notamment à cause du sang qui coule. La concentration élevée de nocicepteurs dans les doigts, des terminaisons nerveuses responsables de la douleur, explique qu'une si petite plaie peut provoquer un certain inconfort.

C'est pourquoi des physiciens de l'Université technique du Danemark, dans une étude publiée dans Physical Review, ont cherché à savoir quel type de papier a le plus de chance de couper. Pour leurs expériences, ils ont pris des feuilles de papier de différentes épaisseurs et ont fait glisser le papier à une vitesse contrôlée et sous différents angles sur un doigt artificiel, créé à l'aide d'une gélatine qui reproduit la chair humaine.

Ils ont rapidement constaté que ce ne sont pas forcément les bords les plus fins qui sont les plus dangereux. Ils sont, en fait, si fragiles qu'ils se déforment au contact de la peau plutôt que de la trancher. A l'inverse, les papiers bien épais ne sont pas coupants et ne vont laisser qu'une faible empreinte. Ainsi, ce sont les papiers d'entre-deux qu'il faut craindre : une épaisseur entre 50 et 100 micromètres, avec un aspect coupant optimal à 65 micromètres, selon le résultat de l'étude. Ils sont alors suffisamment robustes pour conserver leur structure mais assez fins pour trancher.

A quoi correspond cette épaisseur ? Cela équivaut au papier d'imprimante matriciel, mais qui est désormais peu utilisé. Vient ensuite le papier glacé de certains magazines, puis le papier journal. "Bien que les mouchoirs, les livres et les photos soient généralement sans danger, nous ne pouvons pas exclure certains risques liés à l'utilisation de papier de bureau ou de magazines", assure l'étude.

L'angle de prise du papier est aussi important : la coupure la plus importante est provoquée autour d'un angle de 15° par rapport à la peau. Il convient donc avant tout de manipuler le papier avec soin. "Les habitudes et la dextérité de l'utilisateur jouent également un rôle", rappellent les spécialistes.

"Ces résultats nous permettent d'évaluer la sécurité relative de diverses catégories de produits de manière générale", expliquent les scientifiques. Les chercheurs espèrent ainsi que les fabricants de papiers ou imprimeurs pourraient prendre en compte de tels résultats dans "le processus de conception" de leur produit. Cela peut aussi, a contrario, servir à créer des produits coupants avec des matériaux peu coûteux : les chercheurs ont par exemple réussi à concevoir un scalpel en papier avec lequel ils ont coupé des pelures de pommes.