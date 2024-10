Des dizaines de chiens se sont jetés de ce pont et ce n'est pas un suicide, l'explication est tout autre

Une cinquantaine de chiens ont sauté dans le vide depuis un même pont. Un expert canin explique ce comportement.

Au-dessus du cours d'eau Overtoun Burn en Ecosse, se tient un pont en granit, construit en 1895, qui permet d'accéder au manoir d'Overtoun House. C'est un endroit idéal pour faire de belles balades. Pourtant, une histoire plus sombre entache ce petit coin de paradis. Depuis une cinquantaine d'années, au moins cinquante chiens se sont jetés de ce pont alors qu'il fait plus de 15 mètres de haut. La plupart des canidés ont perdu la vie. En 2014, l'une des propriétaires qui a vu sa chienne sauter avait raconté au Daily record, que son animal de compagnie de trois ans avait "tourné la tête, levé les yeux et fait ce saut massif".

Des spécialistes ont donc cherché une explication. Si certains ont fabulé sur la légende du manoir hanté, la thèse du suicide a aussi rapidement été écartée. Le Dr David Sands, comportementaliste canin, dont les recherches ont été dévoilées dans un documentaire, affirmait qu'il était "impossible pour un chien de préméditer sa propre mort".

© Youtube David Sans

Pour tenter de comprendre, le spécialiste s'est rendu sur place avec un chien rescapé de sa chute. Il a tenté de déterminer ce qui avait pu "sur-stimuler" l'animal. Il a directement compris que ce n'était pas lié à ce que le chien voyait : "tout ce que le chien voit, ce sont les parapets en granit". Au niveau de l'ouïe, des experts en acoustique n'ont rien remarqué que seuls les chiens, et non les humains, pourraient percevoir. David Sands estime donc que c'est plus l'odorat des canidés qui les a poussés à sauter. Sur le pont, ils ne bénéficiaient, en plus, d'aucune visibilité par-delà le muret bordant du pont alors que les maitres pouvaient être amenés à se pencher pour regarder les flots en contrebas.

Au pied du pont, le spécialiste a aussi découvert des traces de souris, de visons et d'écureuils. Il a alors confronté, lors d'un test, dix chiens à l'odeur de ses animaux. Sept d'entre eux ont sauté sur l'odeur du vison. Ce dernier émet des effluves particulièrement fortes et les chiens qui ont sauté appartenaient à des races à l'odorat fin comme les labradors et les colleys.

Cette théorie pourrait correspondre avec plusieurs critères, notamment une condition récurrente lors des sauts des chiens, celle du beau temps. Quand il fait beau, l'odeur n'est pas altérée. De plus, les visons se sont multipliés en Ecosse depuis les années 1950, période où ont commencé les sauts. Si elle n'a pas encore été formellement démontrée, l'hypothèse des visons reste la plus plausible.