De l'oxygène "noir" découvert dans l'océan, la théorie de l'apparition de la vie sur Terre bouleversée

De l'oxygène "noir" a été découvert dans l'océan et questionne sur l'origine de la vie sur Terre.

L'oxygène est bien connu pour être un gaz invisible et inodore, indispensable à la vie. Il est produit grâce aux organismes photosynthétiques, qui dépendent de la lumière. Ceci étant, un autre type d'oxygène, appelé oxygène "noir", a été découvert et aurait une origine tout autre, comme le rapporte une étude publiée dans la revue Nature Geoscience.

Cet oxygène noir a été détecté lors d'une mission de la SAMS, l'Association écossaise pour les sciences marines, qui devait effectuer des prélèvements à plus de quatre kilomètres de profondeur dans le centre du Pacifique, et plus précisément dans la plaine abyssale de la zone de Clarion-Clipperton. Les scientifiques ont alors relevé qu'à cette profondeur "le taux d'oxygène augmentait dans l'eau au-dessus des sédiments, dans le noir complet et donc sans photosynthèse", a expliqué le Pr Sweetman, responsable du groupe de recherche sur l'écologie et la biogéochimie des fonds marins de l'association SAMS.

Dans cette zone, de nombreux nodules polymétalliques sont présents : il s'agit de sortes de galets remplis de minéraux précieux comme le nickel ou le cobalt, par exemple. Ces nodules, selon les échantillons prélevés, sont en fait chargés électriquement avec une puissance assez élevée. De par leur présence condensée dans cette zone, ceux-ci pourraient avoir provoqué un processus d'électrolyse, séparant hydrogène et oxygène de l'eau (H2O) grâce à leur courant électrique. Le gaz ainsi produit, sans intervention lumineuse, a alors été nommé "oxygène noir".

Cette découverte remet en question l'origine de la vie sur Terre, qui a toujours été liée à l'apparition de l'oxygène il y a trois milliards d'années, grâce à des cyanobactéries. L'oxygène disponible au fond de l'océan était jusqu'à présent pensé comme provenant de la photosynthèse dans la partie supérieure de l'océan et sur la terme ferme. Mais on pense aujourd'hui que les grands fonds pourraient finalement produire leur propre oxygène.

"La découverte de production d'oxygène par un processus autre que la photosynthèse nous incite à repenser la manière dont est apparue la vie sur Terre", estime le Pr Nicholas Owens, directeur de SAMS. La vie aurait donc pu commencer ailleurs qu'en surface. Ce processus pourrait également se retrouver dans d'autres "mondes océaniques comme Encelade ou Europe", qui sont des lunes de Saturne et de Jupiter, et créer les conditions nécessaires à la vie. D'autres études sont encore nécessaires pour établir la portée de ce phénomène.