Voici les métiers qui mènent le plus à l'infidélité, ce n'est pas ceux que vous croyez

Une étude a mis en avant les dix métiers dans lesquels il y aurait le plus d'infidèles. Les résultats sont surprenants, ces professions sont très communes.

L'infidélité est la hantise de nombreux couples. Si elle dépend de la relation qui s'est installée dans le ménage, elle est aussi liée au contexte professionnel, beaucoup de relations extra-conjugales se nouant tout simplement au travail. Le type de métier exercé pourrait d'ailleurs jouer un rôle. Selon une enquête Forbes, plusieurs raisons poussent à l'infidélité au travail. La familiarité avec les collègues et le manque de temps en dehors du milieu professionnel pour faire des rencontres sont les deux principales explications avancées.

Une étude menée par Rant Casino, société de jeux d'argent en ligne, réalisée au Royaume-Uni sur 3800 personnes a mis en évidence un scénario assez récurrent. 85% des cas d'infidélité débuteraient sur le lieu de travail, avec aussi un interrogé sur cinq qui a reconnu avoir eu une liaison avec un ou une collègue.

L'étude est allée jusqu'à répertorier les métiers où l'infidélité est la plus courante, mais aussi, à contrario, ceux où elle est la moins fréquente. Les personnes travaillant dans la science ou le pharmaceutique seraient ainsi les plus sages et fidèles. Elles sont suivis de celles travaillant dans le domaine des affaires, du consulting et du management. La sécurité se trouve aussi auprès de la police.

Ensuite, place aux professions des arts créatifs, des médias, du juridique, du marketing, de la publicité et de l'administration. Les grossistes viennent clore cette liste et seraient donc les moins enclins à l'adultère. Si votre moitié se trouve dans l'une de ces catégories professionnelles, il n'y aurait pas trop de souci à se faire, selon l'étude.

Ce n'est pas la même chanson (d'amour) pour d'autres corps de métiers et certains sont surprenants. L'armée arrive par exemple assez haut, en dixième place, dans le classement des métiers comptant le plus d'infidèles. Elle est précédée par le secteur de l'informatique et celui de la comptabilité et des finances. Attention aussi dans le secteur de l'immobilier et de l'ingénierie. Dans le top 5, on retrouve les travailleurs de l'hôtellerie et de l'événementiel précédés par ceux des transports et de la logistique.

Quels sont alors les métiers qui seraient les plus susceptibles de pousser à la tromperie ? Les professionnels de santé briguent la troisième place avec 12,5% d'infidèles parmi les interrogés, devancés par les enseignants à 13,7%. Et le trophée est remporté par les commerciaux avec 14,5% d'infidèles ! Cela pourrait notamment être lié selon l'étude aux fréquentes interactions sociales et déplacements loin du domicile dans ce corps de métier. Evidemment, il ne s'agit que d'un sondage sur un échantillon limité. La profession n'est pas une excuse et ne définit par la personnalité ni les actes.