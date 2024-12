Ces 6 vins à moins de 8 euros rivalisent avec le champagne - et il sont faciles à trouver !

Pour remplacer le champagne pour les fêtes, certains vins effervescents peuvent être de bonnes alternatives. Voici 6 bouteilles qui font plus que l'affaire, pour moins de 8 euros.

Les fêtes approchent et l'organisation des repas commence. S'il est à consommer avec modération, le vin et surtout le vin pétillant est un incontournable des tables des Français. Cependant, acheter du champagne peut rapidement faire exploser le budget. C'est pourquoi le recours à des alternatives est souvent prisé. Il faut savoir bien les choisir pour ne pas être déçu, car il existe un large choix de vins effervescents qui permettent d'ouvrir une "bouteille de bulles" pour les fêtes de fin d'année.

Mais comment trouver la perle rare et facilement ? Nous avons repéré six vins proposés en ce moment à moins de 8 euros sur le site Vivino, "plus grande application et plateforme commerciale de vin au monde", composée de 65 millions d'utilisateurs. Un site de référence, qui permet d'identifier de bonnes bouteilles si l'on sait comment les chercher. Les vins sélectionnés par nos soins récoltent de bonnes notes, voire de très bonnes notes de connaisseurs : entre 3,8 et 4,2 sur 5 et pour une partie, ils profitent aussi d'une remise. Parmi les commentaires, certains amateurs estiment qu'ils "valent largement un champagne à l'apéritif ou en dessert".

Parmi eux se trouvent deux vins italiens, trois français et un espagnol, de quoi laisser du choix. Direction l'Espagne tout d'abord, avec le "Felix Solis, Mucho Más Sparkling", un vin effervescent à 7,95 euros la bouteille. Il est assez mousseux et relève de notes fruitées, idéal pour l'apéritif. Il récolte la note de 3,9/5, ce qui est gage de bonne qualité.

Côté vin italien, avec la note de 3,8/5, le "Chiarelli Fragolino Bianco 2022" est une valeur sûre au prix de 7,98 euros. Plutôt léger en goût, il est bien mousseux et fruité, mais sans être trop sucré. Un vin de Bourgogne, le "Veuve Ambal, Brummell Rosé" à 7,75 euros obtient la même note. Le vin effervescent rosé peut aussi être une alternative intéressante. Des notes de fruits rouges ressortent au milieu de fines bulles. Il peut être très bien pour accompagner un dessert fruité ou chocolaté.

Ceci étant, il est surpassé par deux Saumur, qui obtiennent la note de 4/5. Il s'agit du même vin, le "Gratien & Meyer Saumur Premium Dry", mais issu de crus de deux années différentes, 2021 et 2022. Ils bénéficient tous les deux d'un "excellent rapport qualité-prix", à 7,86 euros la bouteille. "Le dry est un dosage souple, entre le brut et le demi-sec, au bouquet intense", décrit le site de Gratien & Meyer.

Cependant, la médaille d'or revient à un vin italien de Vénétie qui obtient 4,2/5 et est le seul dans la catégorie "excellente qualité" de Vivino. Son prix est pourtant sensiblement le même que les autres : 7,95 euros, soit un "rapport qualité-prix exceptionnel". Il fait partie du top 20 des meilleurs pétillants italiens du site grâce à son nez intense aux saveurs "pêche jaune, abricot sec, ananas, miel, vanille bourbon". Assez doux, il est parfait pour faire l'unanimité pendant les fêtes.