Ce personnage de conte médiéval aurait réellement existé, des ossements en disent plus sur son histoire

Des ossements retrouvés dans le puits d'un château ont été analysés et correspondent à ceux d'un personnage d'une saga nordique.

"L'homme du puits", dont personne ne connait le véritable nom, apparait dans un conte médiéval norvégien nommé Sverris saga. L'histoire évoque le règne du roi norvégien Sverre Sigurdsson (1151-1202 après J.-C.), une période ponctuée par plusieurs guerres civiles. Un passage raconte l'attaque du château de Sverresborg par une armée de Bagler, faction loyale à l'Eglise catholique, face aux fidèles du roi. Dans le récit, le lieu est pillé et incendié et un homme mort est jeté dans un puits puis enseveli sous les pierres. Selon l'histoire, ce geste terrible a été commis pour tenter d'empoisonner la source d'eau avec le pourrissement progressif du cadavre.

Ceci étant, une étude menée par un groupe de chercheurs et partagée dans iScience a laissé penser que l'histoire de ce personnage n'était pas si fictive. Les spécialistes se sont intéressés à des restes humains retrouvés en 1938 dans un puits du château de Sverresborg et sous un amas de pierres. Ces derniers ont été oubliés avec la Seconde Guerre mondiale puis pendant des années avant de nouvelles fouilles en 2014.

Lors de celles-ci, 90% du squelette était toujours là. Ils ont alors utilisé du carbone 14 pour dater le corps et les résultats ont été dévoilés récemment. La mort remonterait aux alentours de 1197, soit à l'époque des événements du conte. De plus, les analyses du génome et de ses dents ont révélé qu'il venait de la région du Vest-Agder en Norvège et qu'il s'agissait d'un homme d'entre 30 et 40 ans aux yeux bleus et aux cheveux clairs.

Ils n'ont pas pu déterminer la raison de sa mort, mais des blessures ont été constatées au niveau du crâne, témoignant probablement d'un décès avant d'être jeté dans le puits. Il correspond donc en de nombreux points au personnage de la saga. "Cet homme est un personnage marginal. Le terme même de "personnage" est exagéré pour décrire sa brève mention dans la saga. Mais grâce à cette analyse sophistiquée, on peut ajouter de nouveaux détails à son histoire. Il devient réellement un personnage", a déclaré au Washington Post Michael D.Martin, professeur de génomique évolutive qui a participé aux travaux.

Il a également précisé que c'était la première fois qu'une personne décrite dans ces textes "était retrouvée". L'archéologue Anna Petersén de l'Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel a nuancé en expliquant que "le texte n'est pas absolument correct" et que "la réalité est beaucoup plus complexe que le texte".