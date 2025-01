C'est le film que l'on attend le plus cette année, ce blockbuster sera l'événement à ne pas rater en 2025

L'année s'annonce riche en sorties cinéma qui vont faire parler d'elles. Un blockbuster reste celui que l'on attend le plus de découvrir dans quelques mois.

L'année 2025 promet d'ores et déjà d'être rythmée en rendez-vous que les cinéphiles ne voudront pas rater. Entre Paddington au Pérou, Un parfait inconnu, le dernier Mission Impossible, le film de Danny Boyle 28 ans plus tard ou le dernier film de Bong Joon-Ho Mickey 17, plusieurs films promettent déjà de faire l'événement dans les mois qui arrivent. Mais il y a un blockbuster en particulier que les spectateurs attendent avec impatience, et qui va rameuter le public dans les salles obscures cette année.

En décembre, James Cameron dévoilera son dernier long-métrage. Il s'agit du troisième opus de la franchise Avatar, dont les deux premiers épisodes ont chacun attiré les foules et conquis les critiques et le public pour le spectacle visuel et narratif qu'ils représentent. Le premier opus reste, à ce jour, le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, avec 2,9 milliards de dollars de recettes engendrées à sa sortie en 2009. Sans surprise donc, le public était au rendez-vous pour la sortie du deuxième volet en 2022. Ce dernier s'est classé à la troisième place du podium des plus gros succès au box-office mondial, avec 2,3 milliards de dollars de recettes.

On peut donc affirmer sans trop de doute que le troisième épisode de la franchise est attendu des spectateurs. Avatar : Feu et cendre poursuivra l'aventure tissée dans le second épisode. Si James Cameron en a encore peu révélé sur l'intrigue, on sait déjà que Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) et leur famille vont rencontrer une nouvelle tribu de Pandora, le peuple des cendres qui sera l'antagoniste principal de cet épisode. Le réalisateur a promis d'explorer davantage la profondeur des personnages à travers de nouvelles cultures et de nouvelles créatures. David Thewlis et Michelle Yeoh ont notamment rejoint le casting.

Normalement, Avatar : Feu et cendre doit sortir au cinéma pour les fêtes de fin d'année. Initialement annoncé en 2015, la sortie est a été maintes fois repoussée. Elle est désormais prévue pour le 19 décembre 2025. Le cinéaste a ainsi rassuré les fans en décembre, en annonçant que le tournage était terminé. En février dernier, il précisait travailler sur la post-production du long-métrage. Espérons donc que le blockbuster de science-fiction très attendu ne souffre pas d'un nouveau report !