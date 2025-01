Nostradamus a prévu une horreur pour 2025, une prédiction semble concerner la France

Des événements peu réjouissants ont été annoncés par Nostradamus pour 2025. La France semble concernée par une prédiction étonnamment précise.

L'année 2025 vient de commencer, que nous réserve-t-elle ? Nostradamus a fait des prédictions pour cette nouvelle année dans son ouvrage Les Prophéties, écrit sous formes de poèmes en quatrains. Ces prédictions n'engagent que lui et ceux qui veulent encore y croire aujourd'hui. Elles restent de l'ordre du fantasme et sont peu claires, laissant une large place aux interprétations équivoques.

Certaines se sont d'ailleurs révélées fausses : l'apothicaire français du XVIème siècle passionné d'astrologie aurait prédit pour 2024 la destitution de Charles III et l'arrivée d'un nouveau pape à la suite du décès du pape François, aucun de ces deux événements ne s'est produit. Auparavant, selon certaines lectures très partiales, il aurait néanmoins eu juste sur l'ascension d'Hitler, les attentats du 11 septembre ou encore la mort de la reine Elisabeth II, renforçant l'intérêt qui est toujours porté à ses écrits.

Nostradamus évoquerait dans ses prophéties pour 2025 des catastrophes naturelles, notamment liées au réchauffement climatique. Il semble faire référence à une éruption volcanique dans les Andes, mais aussi à des tremblements de terre et de violentes tempêtes. Il aurait aussi annoncé une crise économique, passant par des pénuries alimentaires et médicales. Ces deux prédictions n'apparaissent pas si surprenantes au vu de la multiplication de tels événements ces dernières années et des difficultés économiques mondiales actuelles.

Nostradamus a aussi écrit : "Par une longue guerre, toute l'armée est épuisée / De sorte qu'ils ne trouvent pas d'argent pour les soldats / Au lieu d'or ou d'argent, ils viendront frapper du cuir / du laiton gaulois et le signe du croissant de la lune". Avec une telle prédiction, il peut être tentant pour ceux qui y croient d'y voir un lien avec la guerre en Ukraine.

D'autres pays se verraient alors touchés par le conflit, dont la France, représentée ici par le terme "gaulois" et la Turquie, symbolisé par le "croissant de lune". L'Europe pourrait alors être, selon certaines interprétations, envahie par une alliance russo-arabe. Pour ceux qui vont encore plus loin, le voyant aurait prédit, par ces quelques mots, le début d'une troisième guerre mondiale. Toutes ces mauvaises nouvelles provoqueraient un mouvement massif de population vers l'Amérique et l'Australie.

Par ailleurs, Nostradamus ne s'est pas arrêté en 2025 et s'est montré plus optimiste pour la suite. Il a prédit qu'un sauveur allait venir "rétablir la paix en Europe". Ce grand dirigeant serait accompagné d'une puissante armée et devrait réorganiser l'ordre mondial.