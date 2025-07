Une hausse de 30% - cette autoroute est devenue hors de prix pour les vacanciers

Les tarifs de cette autoroute ont explosé en l'espace de cinq ans. De quoi donner à réfléchir aux vacanciers avant de l'emprunter cet été.

Le 1er février dernier, les automobilistes ont eu la bonne surprise d'apprendre que la hausse des prix des autoroutes serait particulièrement contenue cette année. Même pas 1% d'augmentation en moyenne – 0.92 exactement -, bien moins que les fortes hausses de 4.75% en 2023 et de 3% en 2024. Cette bonne nouvelle ne l'était toutefois pas pour tout le monde, car certaines autoroutes ont malgré tout connu une inflation assez spectaculaire. C'est le cas de l'autoroute A28 qui permet de rallier Abbeville, dans la Somme, et Tours, en Indre-et-Loire. Cet axe routier est bien connu des vacanciers et des travailleurs qui souhaitent traverser la Normandie sans avoir à passer par la région parisienne. Problème : ses tarifs démentiels.

C'est surtout le cas de l'un de ses tronçons, sorti de terre il y a tout juste 20 ans. Gérée par la société Alis, la liaison entre Rouen, en Seine-Maritime, et Alençon, dans l'Orne, coûte de plus en plus chère à ceux qui l'empruntent. Aucune section d'autoroute en France n'a d'ailleurs connu une aussi forte augmentation en cinq ans selon nos relevés réalisés à partir des données officielles des prix des péages. Entre 2020 et 2025, cette traversée de la Normandie de haut en bas a pris +30 % ! Le prix à payer pour rejoindre les deux villes par l'autoroute est passé de 25.90 à 33.80 euros. Déjà chers à l'époque, ces 125 kilomètres d'autoroute, soit environ une heure de voiture, sont devenus hors de prix.

Rien qu'en un an, le prix de cette section d'autoroute a augmenté de 1 euro 50. Une hausse de 4.6% très loin de celle de 0.92% constatée en moyenne en France. Pour justifier sa politique tarifaire sur l'A28, Alis met en avant la mise en service récente de ce tronçon qui "nécessite des premiers travaux de renouvellements conséquents". A se demander ce qu'il en sera lorsque l'ouvrage aura vieilli. En attendant, sachez que chaque kilomètre passé sur cette section de l'autoroute A28 vous est facturé 27 centimes d'euro, soit plus d'un euro pour parcourir 4 kilomètres, ou si vous préférez un euro dépensé toutes les deux minutes si vous roulez à 120km/heure.

Face à cette inflation galopante, certaines sociétés de transports de marchandises interdisent à leurs chauffeurs routiers de s'aventurer sur cette partie de l'A28. Il est également possible de rallier Rouen à Alençon sans dépenser le moindre euro, à condition de passer par le réseau secondaire, notamment via les routes nationales N154 et N12. Une solution plus économique mais qui "coûte" environ 40 minutes supplémentaires de trajet.

Pour les vacanciers, assez nombreux à emprunter l'autoroute A28 pour rejoindre la côte atlantique, ajouter trois quarts d'heure à un parcours déjà long de plusieurs heures n'est pas idéal. Mais à à plus de 30 euros l'heure d'autoroute, de plus en plus se posent sans doute la question.