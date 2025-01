Les cotons-tiges ne sont pas destinés à se nettoyer les oreilles, ils ont un autre usage et personne ne le connaît

Les cotons-tiges sont utilisés par de nombreuses personnes quotidiennement pour nettoyer leurs oreilles. Or, ce n'est pas sa fonction première, elle est même déconseillée par des spécialistes.

Si les cotons-tiges sont un indispensable de la salle de bain, ils n'ont pas été conçus pour se trouver spécialement dans cette pièce. Il est, d'ailleurs, déconseillé de les utiliser pour ses oreilles, surtout à l'intérieur. "On peut en utiliser pour nettoyer l'entrée du conduit où le surplus de cérumen peut être accroché aux poils. Sur les 1,5 à 2 centimètres du conduit, on ne va l'insérer que sur les 5 premiers millimètres. Plus loin, ce serait inutile !", a expliqué le Dr Jérôme Paris, chirurgien à Magic Maman. L'oreille est, en plus, autonettoyante.

Insérer un coton-tige dans son oreille ne fait que pousser le cérumen. En le tassant, cela peut provoquer des bouchons. Ces bâtonnets rendent aussi la muqueuse de l'oreille plus vulnérable aux bactéries, car elle n'est plus protégée par le cérumen. Dans les cas les plus graves, le tympan peut se retrouver percé, entrainant des saignements et une potentielle baisse de l'audition.

"Les cotons-tiges sont mauvais pour plusieurs raisons : tout d'abord, ils poussent le cérumen au fond de l'oreille et créent des bouchons, et ensuite ils ont tendance à créer des micro-traumatismes à l'intérieur du conduit", a expliqué une pharmacienne à BFMTV. Il est préférable de simplement nettoyer ses oreilles avec un peu d'eau sous la douche. Vous pouvez ajouter un peu de savon, mais il faut bien rincer ensuite.

Vous pouvez vous en servir dans la salle de bain, mais plutôt pour nettoyer du maquillage ou un vernis débordant, même si ce n'est toujours pas l'usage auquel ils sont destinés à l'origine. Les cotons-tiges ont, en effet, été inventés par un Américain en 1923 qui avait vu sa femme mettre du coton au bout d'un cure dent pour nettoyer de petits interstices.

Les "batônnets ouatés", qui ont ensuite pris le nom de la marque coton-tige, étaient donc à l'origine prévus pour nettoyer en profondeur des endroits difficiles d'accès de la maison. Aujourd'hui, cela peut ainsi servir pour les grilles de ventilation comme celle de voiture ou encore pour récurer entre les touches d'ordinateur. L'entreprise Q-tips, géant américain du secteur, confirme sur son site que les bâtonnets servent à se maquiller ou à nettoyer des objets, mais pas l'intérieur des oreilles.