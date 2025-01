Surnommée la Petite Rome, cette pépite française a été récemment élue "plus beau village de France"

Cette petite commune française a rejoint la liste prestigieuse des "Plus beaux villages de France".

Pas besoin de partir à l'étranger pour s'évader. Le territoire français regorge de villages à découvrir, tous plus beaux les uns que les autres. Depuis 1982, l'association des "Plus beaux villages de France" certifie les plus sublimes d'entre eux selon des critères précis, valorisant des villages souvent méconnus et encourageant les voyageurs à découvrir des destinations authentiques. Ces villages labellisés sont dotés de paysages exceptionnels et ont su préserver leur patrimoine architectural ainsi que leur art de vivre. En 2024, un village normand a rejoint le cercle très fermé des "plus beaux villages de France" qui compte 178 villages répartis dans 14 régions et 70 départements français.

C'est un véritable voyage dans le temps que nous propose cette commune fondée au 11e siècle, qui cultive le charme typique des villages du Pays d'Auge. Son cadre bucolique et naturel dans un environnement verdoyant et vallonné ainsi que son architecture remarquable fascinent ses visiteurs. Parmi ses "pépites", le village abrite les vestiges d'un château médiéval qui a plus de 1 000 ans d'histoire, une ancienne officine aux magnifiques boiseries sculptées, une auberge "Le Coq Hardi" du XVIème siècle, inscrite au titre des Monuments Historiques. En se promenant dans ses ruelles pavées, on découvre des chaumières normandes typiques, un moulin à eau, un ancien lavoir communal...

Blangy-le-Château regorge de maisons à colombages colorées et de maisons en briques. © Office de Tourisme Pays d'Auge

Ce village est surnommé la "petite Rome du Calvados" par les amoureux de la région, en raison de son relief et de son patrimoine historique. Tout comme "La Ville éternelle", Blangy-le-Château est entouré de 7 collines et traversé par deux cours d'eau, lui conférant un relief particulier. Ses maisons à colombages, à pans de bois et en toits de tuiles des XVIe et XVIIIe siècles, ses ruelles pavées, ses nombreux édifices religieux comme l'église Notre-Dame-de-la-Nativité, évoquent l'ambiance de la cité romaine, même s'il est important de nuancer cette comparaison avec cette grande métropole beaucoup plus influente et riche historiquement.

Blangy-le-Château, petit village de 858 âmes du Calvados, cumule désormais les distinctions : labellisé "2 Fleurs" en 2021, "Village de caractère" en 2022, "APIcité" en 2023 et depuis le 22 juin 2024, parmi les "Plus beaux villages de France", une distinction qui ne concernait jusqu'à présent qu'une commune dans le Calvados : Beuvron-en-Auge. Qu'attendez-vous pour vous rendre à Blangy-le-Château ? Situé à mi-chemin entre Lisieux et Pont-l'Évêque, Blangy-le-Château se rejoint en 2 heures en voiture ou en train depuis Paris.