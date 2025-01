Vous perdez toujours à pierre feuille ciseaux ? Voici une technique simple pour gagner à presque tous les coups

Si vous suivez cette méthode, les parties de pierre feuille ciseaux n'auront plus aucun secret pour vous.

Comment gagner à pierre feuille ciseaux ? Personne ne le sait ou presque, il existe une technique très simple capable d'augmenter vos chances de réussite. Cette méthode a été révélée par une étude dans le domaine des cycles et des réponses conditionnées, coordonnée par des chercheurs d'une université chinoise. Ensemble, ils ont étudié les choix stratégiques de 360 joueurs durant 300 parties. Parce qu'en effet, le chifoumi - l'autre nom de ce petit jeu - n'est pas dicté seulement par le hasard ! Derrière lui, se cache un panel de probabilités et de comportements différents.

Dans les règles, il existe trois options de jeu, soit une probabilité de 33% de chances pour chaque objet. Mais dans les faits, ces statistiques n'ont rien d'imparable. À moins d'être face à un professionnel du chifoumi, la plupart de vos adversaires risquent de commencer par la pierre : c'est ce que montrent les données recueillies par l'étude. Statistiquement, si vous commencez par la feuille de papier, vous aurez donc plus de chance de gagner.

© 123RF

Autre remarque importante : un joueur utilise rarement le même coup trois fois de suite. À vous de rester vigilant en prenant en compte le nombre de coups récurrents joués par votre adversaire.

Au cours de leurs observations, les chercheurs ont également découvert que les participants avaient tendance à développer la même stratégie au fur et à mesure des parties. S'il gagne, un joueur aura plus de chance de répéter l'action qui l'a fait gagner. Et s'il perd, il sera, au contraire, plus susceptible de changer d'action. Les chercheurs l'appellent la stratégie "gagner-rester, perdre-changer".

Si votre adversaire suit cette méthode, statistiquement, il est donc conseillé de jouer les ciseaux au deuxième tour. En cas de victoire cependant, ne continuez pas à jouer la même chose. Si vous variez, votre adversaire aura moins de chance de prédire votre prochain mouvement. Derrière la simplicité apparente du chifoumi, se cachent finalement des mécanismes psychologiques communs au genre humain. À vous de les utiliser à votre avantage lors de vos prochaines parties.