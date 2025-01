C'est à cet âge que les enfants sont les plus difficiles et ce n'est pas le "terrible two", une étude est formelle

"Terrible two", crise d'adolescence... Ces passages sont souvent compliqués pour les parents. L'âge le plus difficile ne se situe pourtant pas pendant ces périodes.

Vous avez sans doute déjà entendu parler du "terrible two". C'est ce moment autour des deux ans d'un enfant où ce dernier s'affirme, notamment en passant par le "non". L'enfant comprend le "je" et commence à prendre conscience de sa propre identité. Ce passage est difficile pour les parents, mais fait partie du développement de l'enfant. "Entre 18 et 24 mois, on entre dans une phase de transition de bébé à petit enfant", explique la psychologue Suzanne Vallières, dans son ouvrage Les Psy-trucs pour les enfants de 0 à 3 ans, publié aux Éditions de L'Homme.

Autre moment souvent appréhendé : la crise de l'adolescence, qui peut survenir entre 12 et 19 ans. Pendant cette période, l'enfant commence sa transition vers l'âge adulte. Il est donc souvent en quête d'indépendance et tend à se détacher de ses parents. C'est une phase de changements physiques et psychologiques. Ce bouleversement peut entrainer un comportement d'opposition face aux parents, des sautes d'humeur ou encore un besoin d'isolement. S'il faut alors savoir mettre des limites, il est aussi nécessaire de faire preuve de patience et de compréhension.

Si ces deux stades sont souvent redoutés par les parents, ils ne seraient pas les plus difficiles selon une étude. Il faudrait plutôt chercher entre les deux. Selon une enquête menée par OnePoll et Mixbook, basée sur 2000 parents interrogés en 2020, l'âge de 6 ans est l'un des meilleurs selon la majorité des répondants, à l'inverse d'une période venant ensuite, jugée bien plus difficile. L'enfant y devient très désobéissant et rebelle.

Il s'agit de ce que l'étude a nommé le "hateful eight", soit le "détestable huit", qui serait bien pire que le "terrible two" selon la majorité des répondants. Les crises de colère y sont souvent nombreuses : les enfants de huit ans sont têtus et n'ont pas peur de claquer la porte ou de lever les yeux au ciel pour exprimer leur mécontentement. C'est aussi la phase où chaque corvée semble un enfer pour l'enfant. A ce moment-là, le corps évolue et se prépare à la puberté et le cerveau a presque atteint sa taille adulte.

"Les premières années d'école primaire [plus précisément les âges de 8 et 9 ans] marquent une poussée de croissance à la fois mentale et physique, et surtout émotionnelle", explique Mary Ann Little, PhD, psychologue clinicienne auprès de Motherly. Juste après l'âge de raison, l'enfant prend ainsi un virage. Il s'affirme davantage et est en quête de plus de liberté. Il tend aussi à manifester son désaccord et contrairement à quand il était plus jeune, il aura de quoi argumenter. C'est une période difficile, mais classique dans le développement de l'enfant, qui comprend de mieux en mieux la société qui l'entoure. Alors il faut faire preuve de courage et de patienc, encore et toujours, pour l'aider à traverser cette passe.