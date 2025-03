Pourquoi un même parfum peut-il sentir si bon sur quelqu'un et si mauvais sur une autre personne ?

Un parfum a-t-il déjà tourné au contact de votre peau ? Pas de panique, ce phénomène a une explication scientifique.

Pourquoi l'odeur d'un parfum varie-t-elle d'une personne à l'autre ? Sans doute vous est-il déjà arrivé d'apprécier les effluves fruitées émanant de l'un de vos proches. Puis, quand l'envie vous prend d'essayer cette même fragrance sur votre peau, elle tourne soudain âcre et acide. Ce phénomène peut surprendre, mais il est en réalité tout à fait normal. Un spécialiste explique pourquoi.

D'abord, l'odeur corporelle est unique à chacun. Ce mélange peut être influencé par différents facteurs : le stress, l'alimentation, la génétique et même le microbiome, ces bactéries vivant à la surface de notre peau. C'est une forme d'expression de notre individualité, à l'image de notre personnalité. Et si deux caractères ne peuvent s'entendre, certaines odeurs sont, elles aussi, irréconciliables.

Lorsque l'on se parfume, "on projette des molécules sur l'épiderme, ce qui va créer une réaction chimique, explique à Ouest-France Luc Gabriel, fondateur de la marque Cherigan, une maison de parfum parisienne. Et la peau a une acidité et un pH (Potentiel hydrogène) particulier en fonction des personnes, donc évidemment, la réaction varie". Le pH de la peau oscille généralement entre 4,5 et 6,5. Une peau avec un pH plus acide peut intensifier certaines notes, tandis qu'une peau avec un pH plus alcalin peut les atténuer.

Autre indicateur essentiel pour savoir si un parfum sent réellement plus mauvais au contact de votre peau : ses critères de conservation. Puisqu'il est constitué de molécules odorantes, ce mélange d'eau et de végétaux est soumis à son environnement physico-chimique. En réaction avec son milieu, il arrive ainsi que ses émanations changent.

C'est pourquoi, il est déconseillé de laisser un flacon, non protégé par un opercule, au contact de l'air. De même, la chaleur et la lumière peuvent avoir une incidence sur sa date de péremption. Pour qu'un parfum garde son odeur, "il faut le laisser bien fermé, dans une zone froide et à l'abri de la lumière", conseille Luc Gabriel.

Et si vous craignez toujours de tomber en désamour avec votre dernière fragrance "coup de cœur", voici une astuce très simple. Lorsque vous testez un parfum, abandonnez les mouillettes (ces bandes de papier trouvables en parfumerie) au profit de votre peau. Ses effluves vont accompagneront ainsi tout au long de la journée. Vous pourrez alors juger de leur tenue dans le temps et de leur évolution sur la peau. Car pour trouver son parfum, la patience est mère de toutes les vertus !