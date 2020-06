DIRECT. Mort de George Floyd aux USA : la colère ne redescend pas, nouvelles manifs

La tension née de la mort de George Floyd, consécutive de son arrestation par la police, ne redescend pas aux Etats-Unis, où la nuit a encore été marquée par des manifestations. Les infos en direct.

Violences policières aux USA L'essentiel La soirée de mardi a une nouvelle fois été marquée par une vague de manifestations dénonçant la mort de George Floyd, un Afro-Américain de Minneapolis asphyxié par un policier alors qu'il procédait à son interpellation. 60 000 personnes étaient rassemblées dans la soirée à Houston, au Texas. Des rassemblements ont également eu lieu à Los Angeles, ou encore à Washington, malgré les couvre-feu en vigueur.

Ces manifestations pacifiques sont organisées quotidiennement depuis une semaine pour condamner le racisme et les violences policières. Des émeutes, débordements violents et pillages ont aussi lieu dans plusieurs villes, en marge des manifestations ou la nuit tombée.

Donald Trump a récemment durcit le ton et continue d'affirmer que les manifestations sont organisées par des "anarchistes" et l'extrême gauche. Le président américain déployé des "milliers de soldats lourdement armés" à Washington et a appelé les gouverneurs à davantage de fermeté. Le chef de l'Etat a prévenu qu'en cas de nécessité, il enverrait des forces militaires dans les villes où des émeutes se poursuivent.

L'autopsie effectuée par un laboratoire indépendant sur le corps de George Floyd a livré ses résultats : elle conclut à un décès "par homicide", à cause de "la pression exercée sur son cou", qui a conduit à un "arrêt cardiaque", mais les manifestants et la famille du défunt réclament que les trois autres policiers ayant participé à l'arrestation soient aussi poursuivis. En direct Recevoir nos alertes live !

11:01 - Le pape François réagit Ce mercredi, le pape François s'est emparé du sujet lié à la mort de George Floyd, dénonçant "toute forme de racisme". "Nous ne pouvons ni tolérer ni fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion, et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine", a-t-il déclaré à l'occasion de son audience. 10:49 - Elizabeth Warren a participé à la manifestation à Washington Ce mardi soir à Washington, la manifestation réclamant justice pour George Floyd a été marquée par la présence d'Elizabeth Warren. La sénatrice démocrate, comme l'ensemble des manifestants, a bravé le couvre-feu installé dans la capitale américaine. Elizabeth Warren marching with protesters in D.C. pic.twitter.com/n8IVV7d91f — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 2, 2020 10:38 - La situation à New York A New York, malgré le couvre-feu, 500 personnes ont été interpellées pour des actes de paillages et vandalisme. Ce mardi soir, le couvre-feu a débuté à 20h mais une nouvelle fois, des manifestants ont bravé l'interdiction et se sont rassemblés, sans que des violences n'aient été à déplorer. 10:19 - Enorme succès pour la pétition "Justice for George Floyd" La pétition en ligne réclamant la "justice pour George Floyd" connaît un succès considérable avec plus de 13 millions de signataires. Cette pétition reprend la volonté de la famille de cet Afro-Américain tué par un policier, à savoir l'inculpation des deux autres officiers ayant participé à son arrestation.

Les contestations, pacifiques la journée, se durcissent la nuit avec des gestes de violence, depuis près d'une semaine :

Protesters set fires near the White House in Washington, D.C., the smoke mixing with billowing clouds of tear gas as police sought to clear them from the area https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/Sah9bFfBT1 — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué hier soir plusieurs grandes villes des États-Unis, placées sous couvre-feu #AFP pic.twitter.com/vLESwk2ff5 — Agence France-Presse (@afpfr) May 31, 2020

Breaking news: Police fired tear gas at protesters who set fires near the White House as unrest continued in cities across America for a 6th consecutive night. Heres the latest: https://t.co/iSU7z7NjZB pic.twitter.com/QPuOVkKb6X — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

It was the 6th day of nationwide unrest in the U.S. since George Floyd was killed in police custody last week. Protesters defied curfews and several governors mobilized the National Guard.



For live updates: https://t.co/iSU7z84UR9 pic.twitter.com/OAB1pRsEde — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

Police are firing beanbag rounds in Austin. There was no warning, it has made the situation much worse. pic.twitter.com/0cCZ3qTmjU — Jessica Huseman (@JessicaHuseman) June 1, 2020

George Floyd, 46 ans, est mort le 25 mai 2020, à Minneapolis dans le Minnesota, suite à une interpellation policière, qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent une arrestation très brutale effectuée par 4 policiers. L'un d'eux, Derek Chauvin, apparaît agenouillé sur le cou de George Floyd, alors que celui-ci est plaqué au sol, durant plusieurs minutes. Les agents des forces de l'ordre ont indiqué avoir agi suite à un appel signalant George Floyd en état d'ivresse et ont indiqué dans leur rapport que ce dernier avait opposé une vive résistance, ce que contredisent les images prises par un témoin et par une caméra de vidéosurveillance. Au sol, George Floyd a exprimé de manière claire qu'il ne pouvait plus respirer. Une enquête ouverte par les services de police et une investigation du FBI ont conduit à l'arrestation de Derek Chauvin.

Derek Chauvin a été inculpé vendredi 29 mai pour "homicide involontaire" et "acte cruel et dangereux ayant causé la mort", suite à la première enquête menée sur les conditions d'interpellation de George Floyd. L'homme a fait l'objet de plusieurs reportages de médias américains depuis les faits survenus le 25 mai. Les journalistes de CNN ont dévoilé que Derek Chauvin a fait l'objet de 18 plaintes par le passé pour son comportement, ayant conduit, simplement, à deux lettres de réprimande. L'ancien policier de Minneapolis a par ailleurs été décoré d'une médaille, après avoir reçu une balle, lors d'une intervention pour violence domestique, en 2008. Il a aussi été impliqué dans deux autres fusillades : l'une d'elle, en 2006, a conduit à la mort d'une homme de 42 ans, abattu par la police, qui a indiqué dans un rapport officiel avoir agi par légitime défense.

Le président américain a d'abord fait savoir, samedi 30 juin, qu'il avait appelé la famille de George Floyd pour lui présenter ses condoléances. ".Je me tiens du côté de tous les Américains en quête de justice et de paix", a-t-il déclaré lors d'un point presse, avant de commenter les manifestations en ces termes : "Je me tiens aussi devant vous en ferme opposition à quiconque exploite cette tragédie pour piller, voler, attaquer et menacer. [...] Je comprends la douleur que ressentent les gens. Nous soutenons le droit des manifestants pacifiques et nous entendons leurs appels. Mais ce que nous voyons dans les rues de nos villes n'a rien à voir avec la justice ou la paix. La mémoire de George Floyd est déshonorée par les émeutiers, les pillards et les anarchistes. La violence et le vandalisme sont le fait des "Antifa" et d'autres groupes radicaux de gauche qui terrorisent les innocents, détruisent des emplois, nuisent aux entreprises et incendient des bâtiments", a ajouté Donald Trump. Dimanche 31 mai, le président américain s'est montré plus direct, en ciblant sur Twitter ses opposants politiques et en condamnant les rassemblements, appelant les élus et les gouverneurs démocrates à "être plus fermes" contre les émeutiers. "Ces gens sont des anarchistes. Appelez notre garde nationale maintenant. Le monde vous regarde et se moque de Joe l'endormi (Joe Biden, NDLR). Est-ce ce que l'Amérique veut ? Non !". Mardi 2 juin, Donald Trump a appelé les gouverneurs à faire preuve de fermeté pour "maîtriser leurs rues" et qu'il était prêt à déployer l'armée pour "rapidement résoudre le problème pour eux".

Comme le rapporte MappingPoliceViolence, les violences policières touchent principalement les populations noires aux Etats-Unis : ils sont 3 fois plus représentés que les personnes blanches dans le nombre de personnes tuées par la police entre 2013 et 2019. Autre chiffre saisissant : sur l'année 2019, il n'y a que 27 jours durant lesquels il n'y a eu aucun décès dû à un tir de policier. La carte ci-dessous permet de se rendre compte de l'ampleur du phénomène, MappingPoliceViolence faisant un point sur chaque personne tuée par la police en 2019 :