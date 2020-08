Double explosion à Beyrouth : les images impressionnantes du chaos au Liban

LIBAN. Deux fortes explosions ont secoué la capitale libanaise Beyrouth ce mardi 4 août, faisant des dizaines de morts et des milliers de blessés.

[Mis à jour le 04 août 2020 à 21h16] L'origine du drame reste, pour l'heure, inconnue. Ce mardi 4 août, à Beyrouth, une double explosion d'une violence inouïe a semé le chaos dans les rues de la capitale du Liban. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la première estimation communiquée par le ministre de la santé libanais fait état d'au moins 27 morts et 2 500 blessés. La cause de cette double explosion reste à établir, mais un haut responsable de la sécurité a évoqué sur les télévisions locales, comme le rapporte l'AFP, la piste de "matières très explosives" sur le site de l'explosion, à savoir le port de la ville. "Les services concernés mènent l'enquête, ils diront quelle est la nature de l'incident", a-t-il ajouté.

Avant la double explosion, un incendie était déjà en cours sur le port. Les pompiers mobilisés sur ce feu sont tous portés disparus. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, les images des explosions dans la capitale libanaise se comptent par centaines et tournent en boucle, venant d'anonymes ou de médias locaux et étant relayées dans le monde entier.

[A LA UNE A 18H] Une très forte explosion a secoué la zone portuaire de la capitale libanaise Beyrouth, au dessus de laquelle s'élève un épais nuage de fumée #AFP (1/5) pic.twitter.com/6MdhZHqprZ — Agence France-Presse (@afpfr) August 4, 2020

Liban : Un importante explosion a été signalée, près de Bayit Al Wassat à Beyrouth où réside lancien président libanais Saad Al Hariri. pic.twitter.com/TS06PxUiDu — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 4, 2020