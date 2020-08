Mutinerie au Mali : le président Keita arrêté ? Ce que l'on sait

MALI - Ce mardi 18 août, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou Cissé, auraient été "arrêtés" en fin d'après-midi à Bamako. L'AFP, qui a été alertée par un des chefs de la mutinerie, affirme que "l'arrestation" aurait été effectuée par des militaires en révolte.

La situation semble particulièrement tendue au Mali ce mardi 18 août au soir. Dans un tweet publié en début de soirée, peu après le signalement de coups de feu dans une garnison près de la capitale Bamako, l'AFP a rapporté l'arrestation potentielle du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son Premier ministre, Boubou Cissé. L'un des chefs de la mutinerie, à l'origine de l'information et souhaitant garder l'anonymat, a indiqué : "Nous pouvons vous dire que le président et le Premier ministre sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui" (au domicile du chef de l'État). Ce soir, l'AFP a rajouté, d'après une source officielle, que le président et le Premier ministre seraient aux mains de "soldats révoltés".

#Mali : le président et le Premier ministre aux mains de "soldats révoltés", confirme une source officielle #AFP pic.twitter.com/reCWuOCxB6 — Agence France-Presse (@afpfr) August 18, 2020

Les tensions avaient débuté dans la matinée ce mardi. Un porte-parole de l'armée a indiqué que des coups de feu avaient été tirés sur la base de Kati, sans plus de précisions, comme le rapporte France Info. Certaines ambassades craignent d'ores et déjà un coup d'État. L'AFP précise qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec les présidents de la région. Une cellule de réponse téléphonique de l'Ambassade de France au Mali a été mise en place (44 97 58 20). Le chef de l'État a également indiqué qu'il soutenait la médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

La Cédéao, médiatrice au Mali, a affirmé dans un communiqué suivre "avec une grande préoccupation" la situation. L'organisation régionale a appelé "les militaires à regagner sans délai leurs casernes" et "rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel", invitant les "militaires à demeurer dans une posture républicaine", comme le rapporte franceinfo. Sur son compte Twitter, Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a également condamné "l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, (du) Premier Ministre (Boubou Cissé) et (d')autres membres du gouvernement malien et appelle à leur libération immédiate". De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé "au maintien de l'ordre constitutionnel" au Mali.