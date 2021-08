DIRECT. Afghanistan : 12 soldats américains tués, Daesh revendique l'attaque

AFGHANISTAN. Une troisième explosion a retenti à Kaboul ce jeudi alors que des milliers d'Afghans tentent toujours de quitter le pays. De nombreuses victimes et blessés sont à déplorer.

22:56 - La nouvelle explosion serait due à la destruction d'équipements par l'armée américaine Peu après la troisième explosion entendue à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, le porte-parole du régime taliban, a indiqué sur son compte Twitter que celle-ci n'était pas due à une attaque, mais à des destructions d'équipements par l'armée américaine à l'aéroport, ce que celle-ci n'a pas confirmé dans l'immédiat.

22:53 - Donald Trump s'exprime dans un communiqué Donald Trump, a dénoncé ce jeudi une tragédie qui "n’aurait jamais dû avoir lieu". L'ex-président américain, très critique à l'égard de la politique menée par son successeur Joe Biden en Afghanistan a déploré dans un communiqué une tragédie qui "n’aurait jamais dû avoir lieu, ce qui rend notre peine encore plus profonde, et plus difficile à comprendre". Son épouse Melania Trump et lui ont également envoyé leurs condoléances "aux familles des civils innocents qui sont morts aujourd’hui dans l’attaque sauvage à Kaboul".

22:30 - Emmanuel Macron condamne "avec la plus grande fermeté" les attaques terroristes Le président français Emmanuel Macron a condamné "avec la plus grande fermeté les attaques terroristes", selon les déclarations d'un communiqué publié ce soir par l'AFP. Il présente "ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes, adresse son soutien aux blessés, et salue l’héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d’évacuation". Il soutient que "la France les mènera à leur terme et maintiendra dans la durée l’action humanitaire et de protection des Afghans menacés".

22:25 - Joe Biden s'exprimera à 23h, heure française Le président américain Joe Biden s’exprimera à 17h (23h en France) sur l’attaque "terroriste" survenue près de l'aéroport de Kaboul. Le président démocrate parlera "des victimes parmi les militaires américains et les Afghans, tués et blessés", a ajouté la Maison Blanche.

22:20 - Washington menace de représailles Les deux explosions de Kaboul qui ont été suivis d'une fusillade ont été commises par des membres de Daech (ou groupe Etat islamique). Le Pentagone a menacé le groupe terroriste de "représailles".

22:15 - Antonio Guterres convoque le Conseil de sécurité Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a invité les membres permanents du Conseil de Sécurité à se réunir afin d'évoquer la situation chaotique qui se déroule actuellement en Afghanistan après l'attentat à Kaboul. Antonio Guterres a invité dans une lettre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, et la Chine à une réunion lundi 30 août, rapportent nos confrères du Dauphiné libéré.

22:06 - Troisième explosion à Kaboul Une nouvelle explosion a secoué la capitale afghane Kaboul jeudi vers minuit, selon des journalistes de l'AFP, quelques heures après un double attentat-suicide meurtrier à l'aéroport revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Pour l'instant, les causes de l'explosion restent inconnues, "faute notamment de communication de l'administration afghane", stoppée depuis le renversement du gouvernement pro-occidental par les talibans le 15 août.

21:55 - L'Etat islamique revendique la double attaque Selon les informations du site spécialisé SITE, le groupe terroriste État islamique (Daech) a revendiqué cet attentat. ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira — SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021

21:13 - Douze militaires américains tués Ce jeudi 26 août 2021, durant les explosions à proximité de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, au moins 12 militaires américains ont été tués. Parmi ces 12 militaires, 11 seraient des marines. Un infirmier de la Marine aurait également été touché, selon deux responsables américains cités par l'agence de presse américaine AP dont La Voix du Nord se fait l'écho. Le Pentagone a confirmé la mort de 12 militaires et 15 autres blessés.

20:13 - Angela Merkel : "Un attentat absolument ignoble" La chancelière allemande Angela Merkel a également réagi après les attentats qui se sont produits à proximité de l'aéroport de Kaboul. Elle a dénoncé un attentat "absolument ignoble". "Les événements de cet après-midi montrent que le risque est immense et qu'il s'agit d'une situation très, très tendue pour faire sortir les gens du pays", a ajouté la chancelière.

19:25 - Les talibans condamnent les attentats meurtriers qui se sont produits à Kaboul Les talibans "condamnent fermement" les attentats meurtriers qui ont eu lieu près de l'aéroport de Kaboul, a indiqué leur porte-parole, dont franceinfo se fait l'écho. Il souligne également que ces explosions sont survenues dans une zone placée sous la responsabilité de l'armée américaine.

18:29 - Gare aux fausses images qui circulent sur les réseaux sociaux Alors que deux explosions ont retenti non loin de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan ce jeudi, certaines images circulent sur les réseaux sociaux. Elles prétendent montrer ces détonations mais l'AFP prévient qu'il faut rester prudent face à ces images qui sont souvent fausses et détournées.

18:27 - Boris Johnson convoque une réunion interministérielle de crise Le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué ce jeudi une réunion interministérielle de crise à la suite de l'explosion qui s'est produite à proximité de l'aéroport de Kaboul, où l'armée britannique mène des opérations d'évacuation, a fait savoir Downing Street dont franceinfo se fait l'écho.

18:16 - Le bilan provisoire s'alourdit et passe à six morts Le bilan provisoire s'alourdit en Afghanistan. Les explosions qui se sont produites ce jeudi 26 juillet 2021 à proximité de l'aéroport de Kaboul auraient fait 6 morts, selon l'hôpital de l'ONG italienne Emergency à Kaboul dont Le dauphiné libéré se fait l'écho.