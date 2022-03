URSS : quels pays étaient membres ? Ceux que Poutine pourrait viser

URSS. Fondée en 1922 dans la foulée de la révolution bolchévique de 1917, l'URSS a disparu en 1991 après la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc de l'Est. Quels pays actuels étaient membres et quels sont ceux qui pourraient être convoités par Vladimir Poutine pour réaliser son rêve de retour de la Grande Russie ?

Les ambitions de Vladimir Poutine sur la scène internationale et le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022 ont ravivé de nombreuses questions sur l'histoire de l'URSS et sa chute, l'Ukraine et la Russie faisant jusqu'en 1991 partie d'un même Etat. La dislocation du bloc de l'Est et la fin de l'URSS sont d'ailleurs vus par Vladimir Poutine comme la "plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle", comme il l'avouait selon le documentaire "Russie. Nouvelle histoire" diffusé à la télévision russe au mois de décembre 2021. Désireux de retrouver la Grand Russie dont il déplore la "désintégration", Vladimir Poutine peut-il aller plus loin et viser d'autres pays dans un retour aux frontières de l'URSS ? Il devrait pour cela viser de nombreux pays constitués à la chute de l'URSS fin 1991...

Que veut dire URSS ? La définition

L'URSS est le diminutif d'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le nom pris officiellement par l'Etat constitué après la révolution bolchévique de 1917 en Russie et la chute des Tsars. Le sigle USSR, sa version anglaise, est également entrée dans la culture populaire (citons par exemple le tube des Beatles "Back in the USSR" sorti en 1968). Les sportifs soviétiques s'alignaient sous la bannière de l'URSS, souvent avec des tenues siglées CCCP, tout simplement la traduction en langue russe provenant du cyrillique d'URSS soit Союз Советских Социалистических Республик.

La carte de l'URSS

© pablofdezr - stock.adobe.com

Quels sont les pays qui composaient l'URSS ?

L'Union des républiques socialistes soviétiques ou URSS était composée d'une quinzaine d'Etats. Certains ont rejoint volontairement les Soviétiques, mais la plupart ont été annexés par la force. L'URSS résiste jusqu'en 1990, année où les premiers Etats quittent l'union. Parmi ces Etats, il y avait bien sûr la Fédération de Russie, mais aussi :