Fusillade dans une école du Texas : l'auteur Salvador Romas, les enfants tués... Premier bilan

TEXAS. Une fusillade a tué 14 enfants et un professeur dans une école primaire d'Ulvade, dans l'Etat du Texas, aux Etats-Unis, mardi 24 mai 2022. L'auteur est présenté comme un jeune homme de 18 ans du nom de Salvador Romas...

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 01h26] Une fusillade au sein d'une école primaire, l'école Robb à Uvalde, au Texas, a fait au moins 15 morts ce mardi 24 mai 2022, a-t-on appris de l'AFP dans la soirée. 14 enfants ont été tués parmi les élèves, âgés de 7 à 10 ans, et un enseignant a également succombé à ses blessures selon les premières informations. Le tireur, répondant au nom de Salvador Romas, serait un jeune homme de 18 ans. On ne connait pas encore le motif de son acte fou. Il a été tué par les policiers.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a pris la parole dans la journée livrant plus de détails sur cette nouvelle tuerie de masse comme les Etats-Unis en connaissant des dizaines chaque année. Greg Abbott, a qualifié de "tragédie horrible" la fusillade de masse survenue à l'école primaire Robb. "Ce qui s'est passé à Uvalde est une tragédie horrible qui ne peut être tolérée dans l'État du Texas. Les forces de l'ordre locales ont pris des mesures rapides", a-t-il déclaré aux journalistes. "Les Texans pleurent les victimes de ce crime insensé [...]. Cecilia et moi pleurons cette perte horrible et exhortons tous les Texans à se rassembler", a-t-il notamment déclaré.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.



Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.



I've instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022

La nouvelle porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a indiqué que "le président Biden a été informé de l'horrible nouvelle de la fusillade dans une école primaire au Texas et continuera à l'être régulièrement au fur et à mesure que les informations seront disponibles". Joe Biden devrait prendre la parole prochainement. Un proche de la première dame Jill Biden, ancienne éducatrice, a déclaré à CNN qu'elle était "stupéfaite et qu'elle essayait de comprendre" la fusillade survenue dans une école primaire d'Uvalde, au Texas. L'ancienne candidate à la présidence et ex-première dame Hillary Clinton a estimé sur Twitter que les Etats-Unis devenaient "une nation de cris angoissés". "Nous avons simplement besoin de législateurs désireux de mettre fin au fléau de la violence armée en Amérique qui assassine nos enfants".

L'Uvalde Consolidated Independent School District a déclaré qu'un tireur actif avait été signalé à l'école primaire Robb, en milieu de journée, ce mardi 24 mai, au Texas (en fin de journée en France). On en sait encore peu sur le déroulé des faits : le tireur aurait abandonné sa voiture, un pick-up imposant, à quelques mètres de l'école puis serait entré dans l'établissement et aurait commencé à tirer à 11h43 heure locale, avec une arme de poing et peut-être un fusil, avant d'être neutralisé par la police. Deux officiers ont été touchés par des balles mais ne souffriraient d'aucune blessure grave.

Before the Uvalde school shooting, 18-year-old Salvador Ramos the suspected shooter - crashed his truck near the school. https://t.co/aJnX9Z8yVM pic.twitter.com/vrYuGezATV — News 4 San Antonio (@News4SA) May 24, 2022

La police est rapidement intervenue sur place, mettant un place un large périmètre de sécurité. La police de San Antonio a déclaré qu'elle avait envoyé le SWAT, un hélicoptère et des enquêteurs sur les lieux de la fusillade. Les services américains des douanes et de la protection des frontières "sont immédiatement intervenus sur les lieux pour apporter leur soutien, y compris une aide médicale", a déclaré le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. "Nous coordonnons l'aide activement avec les partenaires fédéraux, étatiques et locaux, pour fournir le plein soutien du département", a-t-il ajouté.

Toutes les activités, les programmes parascolaires et les événements ont été annulés. Les parents ont été priés de venir chercher les élèves à l'heure habituelle de sortie, le transport scolaire a été annulé. Des agents ont été chargés de les escorter jusqu'aux voitures des parents. Des vidéos prises par un passant ont montré des dizaines d'officiers armés sur les lieux, selon CNN.

Le tireur a été identifié comme étant Salvador Romas, 18 ans, selon le gouverneur du Texas (le nom de Salvador Rolando Ramos est aussi utilisé par plusieurs médias). Il a été tué par des officiers. "Il a tiré et tué - de façon horrible, incompréhensible - 14 élèves, et a tué un enseignant. Salvador Romas, le tireur, est lui-même décédé et on pense que les officiers qui ont répondu à l'appel l'ont tué", a déclaré Greg Abbott. Le suspect était lycéen à Uvalde et était citoyen américain, a aussi ajouté Abbott.

"A ce stade, l'enquête nous conduit à dire que le suspect a agi seul lors de ce crime odieux", a pour sa part précisé Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire indépendant d'Uvalde. Il a confirmé que le suspect était mort.

Salvador Ramos aurait publié des photos de fusils et un magazine sur les armes à feu sur Instagram avant de tirer. Plusieurs médias rapportent également qu'il aurait tué sa grand-mère avant d'assassiner les 14 élèves de l'école primaire et un enseignant. Une information à confirmer néanmoins. Plusieurs images de l'auteur de la fusillade ont déjà été dévoilés par les médias locaux, notamment des mugshots.

NEW: We obtained a photo of the alleged Uvalde Elementary School shooter, 18-year-old Salvador Ramos.



According to Gov. Abbott, he was killed by law enforcement at the scene.



INFO: https://t.co/9e2OV0NTQe pic.twitter.com/Jdg8d78ZCd — CBS Austin (@cbsaustin) May 24, 2022

Au moins 14 élèves et un enseignant sont morts dans la fusillade dans une école primaire, mais ce bilan est encore provisoire. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que 15 personnes ont été tuées lors de la tragédie. "Il a tiré et tué de façon horrible, incompréhensible, 14 élèves et tué un enseignant", a déclaré M. Abbott. L'école accueille des élèves de la deuxième à la quatrième année, a-t-il précisé.

Dans un premier temps, les informations parcellaires sur le bilan et les victimes de la fusillade indiquaient que deux enfants étaient décédés à l'hôpital local d'Uvalde des suites de blessures par balles lors de cette fusillade et que 13 écoliers étaient traités au service des urgences de l'hôpital à la suite de cette "attaque". "Deux enfants ont été transportés à San Antonio et un autre est en attente de transfert", avait ajouté le centre hospitalier. L'hôpital universitaire de San Antonio avait pour sa part déclaré dans un tweet qu'il avait reçu un enfant et un adulte suite à la fusillade de l'école. L'adulte, une femme de 66 ans, était alors dans un état critique, indiquait l'hôpital. Le bilan s'est finalement révélé bien plus grave.

"Lorsque les parents déposent leurs enfants à l'école, ils s'attendent à savoir qu'ils pourront récupérer leur enfant à la fin de la journée scolaire", a ajouté le gouverneur Abbott. "Il y a des familles qui sont en deuil en ce moment, et l'État du Texas est en deuil avec elles".

La fusillade de l'école d'Uvalde est "au moins la 30e dans une école primaire et secondaire en 2022" indique CNN. Elle serait la plus meurtrière de l'histoire du Texas selon plusieurs médias, dont CBS Austin. Il s'agit de la huitième depuis 2009, dans lesquelles au moins quatre victimes ont été tuées. Dix-huit personnes avaient été tuées dans la fusillade de la tour de l'Université du Texas en 1966. Dix et 13 autres ont été blessées au sud-est de Houston lors de la fusillade du lycée de Santa Fe en 2018.

L'école Robb Elementary, située près de l'autoroute américaine 83, à Uvalde, au Texas, compte un peu moins de 600 élèves. L'établissement enseigne aux élèves de deuxième, troisième et quatrième année selon plusieurs médias américains, soit des enfants âgés de 7 à 10 ans (CE1 à CM1 en France). La plupart d'entre eux étant hispaniques et considérés comme défavorisés. Uvalde elle-même est une ville à prédominance hispanique. Elle est située à plus de 100 km à l'ouest de San Antonio.