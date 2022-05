"DIRECT. Fusillade au Texas : 21 morts, motivations du tueur... Dernières infos sur la tuerie dans une école"

TEXAS. Après la tuerie dans une école du Texas (Etats-Unis), le bilan fait état de la mort de 19 enfants, ainsi que de deux adultes. Tandis que l'enquête commence, les motivations du tueur sont encore inconnues. Joe Biden, lui, s'est exprimé. Les dernières infos en direct.

Age des enfants de l'école d'Uvalde L'essentiel L'enquête débute au Texas, ce mercredi 25 mai 2022, au lendemain d'une tuerie de masse dans une école d'Uvalde, dans laquelle 19 enfants et 2 adultes ont été tués.

Mardi, à la mi-journée, un homme est entré armé dans l'établissement scolaire avant d'ouvrir le feu. Il a ensuite été abattu.

L'auteur des faits, Salvador Ramos, un jeune homme de 18 ans, a été tué par les policiers. Plusieurs éléments ont été publiés sur son profil.

Dans une allocution au cours de la nuit, Joe Biden a appelé à combattre le puissant lobby des armes, coupable selon lui de cette nouvelle horreur.

Il s'agit de la pire fusillade dans un établissement scolaire depuis 10 ans aux Etats-Unis.

Les dernières infos en direct.

10:59 - Qui a tué Salvador Ramos ? Alors qu'il venait d'abattre une vingtaine de personnes, Salvador Ramos a, lui aussi, été tué. Ce sont deux agents de police qui ont tiré en sa direction pour le neutraliser, alors qu'il avait également ouvert le feu vers eux. 10:33 - L'auteur des faits a agi seul Si les motivations de Salvador Ramos ne sont pas encore connues, une chose est certaine : le jeune homme a agi seul, sans complicité. C'est lui-même qui s'est rendu en voiture à l'école pour perpétrer un massacre dont les autorités devront remonter le fil de la préparation. 10:23 - Les drapeaux en berne aux Etats-Unis Après cette nouvelle tuerie de masse, une mise en berne des drapeaux a été ordonnée aux Etats-Unis par Joe Bide, à la Maison Blanche mais aussi sur les bâtiments et lieux publics des Etats-Unis jusqu'à samedi soir, "en signe de respect pour les victimes de cet acte de violence insensé". 09:53 - Une fusillade qui relance le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis C'est le dramatique maronier des Etats-Unis. Miné par les fusillade, le pays se penche après, à chaque fois, sur la question de la détention d'armes. Lors de sa prise de parole, Joe Biden a voulu afficher de la fermeté sur le sujet : "nous devons bien expliquer cela à tous les élus de ce pays : il est temps d'agir." Objectif : mieux réguler les armes aux Etats-Unis, fustigeant "ceux qui empêchent ou repoussent ou bloquent des lois de bon sens sur les armes à feu." "C'est notre choix de laisser cela se produire", a abondé, de son côté, le sénateur du Connecticut Chris Murphy. En retour, son homologue républicain Ted Cruz a défendu le deuxième amendement (celui autorisant la détention d'armes à feu). Pour lui, une nouvelle règlementation ne changerait rien : "nous avons vu par le passé que cela n'est pas efficace pour éviter ce genre de crimes." 09:39 - Pour quelle raison Salvador Ramos a-t-il ouvert le feu ? C'est la question à laquelle l'enquête devra essayer de répondre : qu'est-ce qui a pu pousser un jeune homme de 18 ans à ouvrir le feu dans une école primaire ? Pour l'heure, son mobile est inconnu. Les investigations menées par les policiers et l'exploitation du téléphone mais aussi de l'ordinateur du tueur pourraient permettre d'en savoir plus. 09:27 - Le tireur aurait acheté son arme il y a quelques jours Selon les autorités, relayées par le San Antonio Express News, l'auteur des faits aurait acheté légalement un fusil semi-automatique la semaine dernière et aurait, en sa possession, au moins 375 cartouches de munitions 5,56mm, a ajouté John Whitmire, un sénateur du Texas. 09:20 - Des photos de l'arme envoyée par le tireur à un ami CNN rapporte qu'un ancien camarade de classe de Salvador Ramos lui avait envoyé des photos d'une arme à feu, ainsi que d'un sac plein de munitions, plusieurs jours avant qu'il n'ouvre le feu dans l'école. Selon cet ex-proche de l'auteur des faits, il lui aurait écrit : "Je suis très différent maintenant. Vous ne me reconnaîtriez pas." 09:13 - Joe Biden s'est exprimé et cible le lobby des armes "Il est temps de transformer la douleur en action. Il est temps d'agir." Ces mots semblent inlassablement répétés aux Etats-Unis, après chaque fusillade qui endeuille le pays. Mais Joe Biden entend cette fois frapper plus fort. Dans une allocution prononcée au cours de la nuit, le président des Etats-Unis a clairement mis en cause le lobby des armes, aussi puissant que décrié dans le pays. "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a lancé le locataire de la Maison Blanche, vilipendant "ceux qui bloquent ou retardent des législations de bon sens sur les armes." 09:08 - La pire fusillade dans une école depuis dix ans La fusillade d'Uvalde n'est pas sans rappeler celle de Sandy Hook. En 2012, dans une école de cette ville du Connecticut, un homme âgé de 20 ans avait tué 26 personnes, dont vingt enfants âgés de 6 et 7 ans, avant de se suicider. Depuis dix ans, aucune fusillade aussi meurtrière n'avait été perpétrée aux Etats-Unis. 09:03 - Qui est l'auteur des faits ? Rapidement identifié, l'auteur des faits est Salvador Ramos, un jeune homme de 18 ans. C'est lui qui a ouvert le feu dans l'école en milieu d'après-midi (heure des Etats-Unis), avant d'être abattu par la police. Les détails sur son profil sont à retrouver ici. 08:59 - Une dizaine d'enfants blessés Par ailleurs, l'Uvalde Memorial Hospital, l'hôpital public de la ville, a précisé avoir pris en charge 13 enfants. Deux ont du rapidement être transférés à San Antonio, tandis qu'un autre devrait suivre le même chemin. En revanche, deux enfants n'ont pas pu être sauvés et sont décédés à l'hôpital. Par ailleurs, l'University Health Hospital à San Antonio a reçu, pour sa part, trois filles de 9 et 10 ans, ainsi qu'une femme âgée de 66 ans. 08:52 - Quel est le bilan de la fusillade ? Au fil des heures, le bilan humaine de la fusillade s'est précisé. Selon les dernières informations communiquées et relayées par plusieurs médias américains, 21 personnes ont été tuées. Il s'agit de 19 enfants et de deux adultes. 08:49 - Quelle est l'école qui a été visée ? C'est l'école élémentaire Robb qui a été prise pour cible, mardi. Il s'agit d'un établissement scolaire du sud de la ville, qui dispense des cours aux élèves de deuxième, troisième et quatrième année, correspondant aux classes de CE1 à CM1 en France. 08:47 - Où est située Uvalde ? Uvalde est une ville du centre des Etats-Unis, située dans l'Etat du Texas, à l'ouest de San Antonio. Une commune a priori sans histoire particulière, peuplée de près de 16 000 habitants. 08:42 - Une fusillade aux Etats-Unis Une fusillade a éclaté au cours de l'après-midi, mardi 24 mai 2022, aux Etats-Unis. C'est à Uvalde, au Texas, qu'un homme a ouvert le feu dans une école, a-t-on appris en France, aux alentours de 22 heures. Au moins 21 personnes sont mortes, dont 19 enfants, selon un bilan officiel.

L'Uvalde Consolidated Independent School District a déclaré qu'un tireur actif avait été signalé à l'école primaire Robb, en milieu de journée, ce mardi 24 mai, au Texas (en fin de journée en France). On en sait encore peu sur le déroulé des faits : le tireur aurait abandonné sa voiture, un pick-up imposant, à quelques mètres de l'école puis serait entré dans l'établissement et aurait commencé à tirer à 11h43 heure locale, avec une arme de poing et peut-être un fusil, avant d'être neutralisé par la police. Deux officiers ont été touchés par des balles, mais ne souffriraient d'aucune blessure grave.

Before the Uvalde school shooting, 18-year-old Salvador Ramos the suspected shooter - crashed his truck near the school.

La police est rapidement intervenue sur place, mettant un place un large périmètre de sécurité. La police de San Antonio a déclaré qu'elle avait envoyé le SWAT, un hélicoptère et des enquêteurs sur les lieux de la fusillade. Les services américains des douanes et de la protection des frontières "sont immédiatement intervenus sur les lieux pour apporter leur soutien, y compris une aide médicale", a déclaré le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. "Nous coordonnons l'aide activement avec les partenaires fédéraux, étatiques et locaux, pour fournir le plein soutien du département", a-t-il ajouté.

Toutes les activités, les programmes parascolaires et les événements de l'école ont été annulés. Les parents ont été priés de venir chercher les élèves à l'heure habituelle de sortie, le transport scolaire a été stoppé. Des agents ont été chargés d'escorter les enfants jusqu'aux voitures des parents.

Le tireur a été identifié comme étant Salvador Ramos, 18 ans, selon le gouverneur du Texas (le nom de Salvador Rolando Ramos est aussi utilisé par plusieurs médias). Il a été tué par des officiers lors de l'intervention de la police. "Il a tiré et tué - de façon horrible, incompréhensible" a déclaré Greg Abbott, aucune explication de son geste n'ayant encore été livrée à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le suspect était lycéen à Uvalde et était citoyen américain, a aussi ajouté Abbott. "A ce stade, l'enquête nous conduit à dire que le suspect a agi seul lors de ce crime odieux", a pour sa part précisé Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire indépendant d'Uvalde. Il a lui aussi confirmé que le suspect était mort.

Selon les médias cités plus haut, Salvador Ramos a tiré sur sa grand-mère avant d'ouvrir le feu à l'école. Diverses sources policières ont indiqué que cette dernière était hospitalisée dans un état critique. Pour sa part, le tireur portait un gilet pare-balles, lui qui avait publié des photos de fusils et un magazine sur les armes à feu sur Instagram avant de tirer, mais aussi envoyé des photos d'une arme à feu et d'un sac de munitions à un ancien camarade de classe, quelques jours plus tôt. "Je suis très différent maintenant. Vous ne me reconnaîtriez pas", aurait-il écrit selon CNN.

Selon les autorités, relayées par le San Antonio Express News, l'auteur des faits aurait acheté légalement un fusil semi-automatique la semaine dernière et aurait, en sa possession, au moins 375 cartouches de munitions 5,56mm, a ajouté John Whitmire, un sénateur du Texas.

Le New-York Times rapporte que le tireur avait travaillé pendant un an, jusqu'au mois d'avril, chez Wendy's, à Uvalde, une chaîne de restauration rapide américaine. Un responsable du fast-food précise au journal qu'il avait alors "fait tout son possible pour rester seul. Personne ne le connaissait vraiment."

NEW: We obtained a photo of the alleged Uvalde Elementary School shooter, 18-year-old Salvador Ramos.



According to Gov. Abbott, he was killed by law enforcement at the scene.



INFO: https://t.co/9e2OV0NTQe pic.twitter.com/Jdg8d78ZCd — CBS Austin (@cbsaustin) May 24, 2022

Alors qu'un premier bilan faisait était de 14 élèves et un enseignant morts dans la fusillade dans l'école primaire, ce bilan, toujours provisoire, est passé à 19 enfants et 2 adultes tués au cours de la nuit en France. C'est le département de la sécurité du Texas qui a livré ces derniers chiffres, relayés par plusieurs médias.

Dans un premier temps, les informations parcellaires sur le bilan et les victimes de la fusillade indiquaient que deux enfants étaient décédés à l'hôpital local d'Uvalde des suites de blessures par balles et que 13 écoliers étaient traités au service des urgences de l'hôpital à la suite de cette "attaque". "Deux enfants ont été transportés à San Antonio et un autre est en attente de transfert", avait ajouté le centre hospitalier. L'hôpital universitaire de San Antonio avait pour sa part déclaré dans un tweet qu'il avait reçu un enfant et un adulte suite à la fusillade de l'école. L'adulte, une femme de 66 ans, était alors dans un état critique, indiquait l'hôpital.

La fusillade de l'école d'Uvalde est "au moins la 30e dans une école primaire et secondaire en 2022" aux Etats-Unis, indique CNN. Elle serait la plus meurtrière de l'histoire du Texas selon plusieurs médias, dont CBS Austin. Il s'agit de la huitième depuis 2009, dans laquelle au moins quatre victimes ont été tuées. Dix-huit personnes avaient été tuées dans la fusillade de la tour de l'Université du Texas en 1966. Dix et 13 autres ont été blessées au sud-est de Houston lors de la fusillade du lycée de Santa Fe en 2018.

L'école Robb Elementary, située près de l'autoroute américaine 83, à Uvalde, au Texas, compte un peu moins de 600 élèves. L'établissement enseigne aux élèves de deuxième, troisième et quatrième année selon plusieurs médias américains, soit des enfants âgés de 7 à 10 ans (CE1 à CM1 en France). La plupart d'entre eux étant hispaniques et considérés comme défavorisés. Uvalde elle-même est une ville à prédominance hispanique. Elle est située à plus de 100 km à l'ouest de San Antonio.