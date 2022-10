DIRECT. Election 2022 au Brésil : le scrutin "déraille", le résultat de la présidentielle chamboulé ?

En savoir plus

Jusqu'aux derniers jours de la campagne présidentielle les sondages se sont avancés sur le résultat de l'élection au Brésil. Le match s'annonce très serré ce dimanche 30 octobre car si d'après les enquêtes d'opinion Lula a l'avantage il ne dispose que d'une courte avance. Le dernier sondage de Datafohla publié le 29 octobre accordait 52% des intentions de vote créditées contre 48% pour Bolsonaro. Les sondages ont toutefois perdu en crédibilité aux yeux du président sortant et de ses militants après avoir sous-estimé de 8 points le score de Bolsonaro au premier tour de la présidentielle.

Tout le Brésil retenait son souffle lors de l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et attendait de savoir si la victoire de Lula allait être annoncée. Mais contrairement à ce que prévoyaient les deniers sondages avant le scrutin, l'ancien chef d'Etat n'a pas remporté l'élection du premier coup le 2 octobre dernier. Il est bien arrivé en tête mais avec nettement moins d'avance sur son rival du second tour : Jair Bolsonaro. Lula a recueilli 48,4% des suffrages contre 43,2% pour le président sortant selon le décompte officiel du Tribunal supérieur électoral. Les deux hommes et poids lourds de la politique brésilienne se sont partagés l'écrasante majorité des 118 millions de voix. En troisième position, la sénatrice du centre droite Simone Tebet a obtenu 4,2% des votes quand Ciro Gomes est arrivé quatrième avec 3% des suffrages. Côté abstention, un peu plus de 20% des Brésiliens ont fait le choix de ne pas voter au premier tour de l'élection présidentielle.

Les résultats du 1er tour de la présidentielle au Brésil © Tribunal supérieur électoral brésilien

Au départ, ils étaient onze sur la ligne de départ mais ils ne sont plus que deux depuis le 2 octobre 2022 et le premier tour de l'élection présidentielle : Lula et Bolsonaro. L'ancien président du Brésil et l'actuel chef de l'Etat sont depuis le départ les deux grands favoris du scrutin. Pourtant, presque tout oppose les deux politiques. A gauche, Lula est le politique emblématique de la première décennie du 21ème siècle avec deux mandats présidentiels au compteur mais aussi des salissures comme ses condamnations en 2017 et 2019 pour corruption et ses 500 jours passés derrière les barreaux avant d'être libéré et blanchi sur décision de la Cour suprême. Malgré cette mauvaise passe, les Brésiliens gardent de Lula le souvenir de ses mandats pendant lesquels le Brésil prospérait, aussi grâce à une conjoncture plus favorable. Lula a été capable de rassembler largement autour de lui, de la gauche radicale jusqu'au centre, voire une petite part du centre droit démocratique notamment par le choix de son colistier, Geraldo Alckmin. Le candidat espère à présent voir les électeurs du centre droit de Simone Tebet, candidate malheureuse du premier tour, se rallier à lui.

A droite, Bolsonaro profite d'une base électorale solide composée des électeurs conservateurs, de nombreux évangéliques, des membres de l'armée et d'une part des grands patrons. Surtout, le candidat a pour lui la machine étatique qui lui offre une importante visibilité. Le président sortant profite aussi de la désinformation qui est à son avantage.

La campagne présidentielle anime le Brésil depuis de long mois mais l'élection présidentielle 2022 a été entamée le dimanche 2 octobre 2022 pour le premier tour. Le scrutin a vu la qualification de Lula et de Bolsonaro qui sont repartis en campagne dès le lendemain des résultats. Les deux hommes vont défendre leur programme pendant quatre semaine et jusqu'au dernier jours avant le second tour prévu le dimanche 30 octobre 2022. A noter que le candidat qui sera élu président au soir du second tour n'entrera en fonctions que le 1er janvier 2023, d'ici là Jair Bolsonaro restera le chef de l'Etat et travaillera à la passation de pouvoir.

Une fois élu, le président de la République fédérative du Brésil est en place pour quatre ans. Mais avant de s'installer à la tête du pays il faut remporter le scrutin majoritaire à deux tours. Une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle est possible si un candidat remporte la majorité absolue des voix, soit 50% des suffrages valides plus un vote. A défaut, les deux candidats en tête sont qualifiés pour le second tour et c'est alors celui qui obtient le meilleur score dans les urnes qui est élu. Chaque candidat se présente avec un colistier qui est candidat à la vice-présidence. Lors de l'élection présidentielle les Brésiliens élisent à la fois le chef de l'Etat mais aussi son bras droit. Lui aussi est élu pour une durée de quatre.

Côté suffrage, le taux de participation est généralement important du fait du vote obligatoire imposé par la Constitution de 1988 qui contraint tous les citoyens de 18 à 70 à participer à tous les scrutins. Une obligation dont sont dispensés les Brésiliens âgés de 16 à 18 ans, ceux de plus de 70 ans mais aussi les soldats et les personnes illettrées. Cette obligation n'empêche pas une augmentation du taux d'abstention ces dernières années. A l'élection présidentielle de 2018, 21,3% des électeurs s'étaient abstenus.