Election 2022 au Brésil : forte abstention et issue incertaine ? Résultats des sondages

ELECTION BRÉSIL. Lula et Bolsonaro essayent de convaincre plus d'électeurs mais avec des campagnes agressives les Brésiliens pourraient préférer l'abstention au second tour de l'élection présidentielle. Les scores des candidats sont très serrés dans les résultats des sondages.

[Mis à jour le 14 octobre 2022 à 15h50] Et si le résultat de l'élection présidentielle au Brésil réservait des surprises ? Alors qu'il reste encore deux semaines de campagne à Lula et Bolsonaro pour convaincre les électeurs, rien ne semble figé. Les sondages accordent certes un avantage au candidat de gauche mais avec en moyenne 5 points d'avance Lula ne distance pas son rival autant qu'il l'aurait souhaité ou que ce qui était par ses militants. L'absence d'élection de l'ancien chef d'Etat au premier tour a refréné les espoirs de certains même si tous militent encore pour la victoire. Lula a même orienté sa campagne d'entre-deux-tours vers les Etats du sud-est du Brésil où le vote Bolsonaro a été majoritaire. Le candidat du Parti des Travailleurs espère aussi bénéficier du report des voix de Simone Tebet et de Ciro Gomes, anciens rivaux désormais rangés derrière lui.

Si la victoire de Lula n'est plus garantie comme elle a pu l'être au début de la campagne, c'est aussi parce que le camp bolsonariste s'est fait entendre au premier tour en talonnant son rival mais aussi en remportant de grandes victoires politiques et la majorité au Congrès brésilien. La droite et l'extrême droite de Jair Bolsonaro ont eu le vent en poupe mais pour espérer décrocher la victoire, rassembler de nouveaux électeurs à sa cause est nécessaire. Le président sortant tente de s'adresser aux classes populaires plus tournées vers Lula sans grande réussite et continue de dérouler sa campagne sur un ton agressif et polarisant. Un travers dans lequel Lula a aussi tendance à tomber. Problème, à être trop radicaux et vindicatifs vis-à-vis de l'adversaire, Lula et Bolsonaro risquent de perdre le vote modéré qui est pourtant celui à aller chercher pour remporter la présidentielle. Le vote modéré et les abstentionnistes. La journaliste et politologue Deysi Cioccari, contactée par CCN Brasil, a estimé le 12 octobre que "si les campagnes sont sur ce ton agressif, l'abstention peut augmenter, il n'y a pas de fait nouveau propositionnel, seulement des coutumes et des campagnes d'agression. [...] C'est difficile d'attirer l'attention des électeurs comme ça". Et d'ajouter que l'électeur abstentionniste "a une apathie politique et est fatigué du scénario de guerre, des combats idéologiques". Lula et Bolsonaro qui se sont mutuellement accusés d'être des démons ou le pantin du diable ont donc peut-être mal joué leur coup.

Bolsonaro et Lula peuvent encore changer de main et donner une autre dynamique à leur campagne pour récupérer la sympathie des abstentionnistes qui pourraient être encore plus nombreux qu'au premier tour. Ils auront l'occasion d'adapter leur discours lors du premier débat d'entre-deux-tours organisé ce dimanche 16 octobre à 20 heures.

Quels sont les résultats des sondages de la présidentielle au Brésil ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle brésilienne prévu le 30 octobre, la tendance est encore favorable à Lula selon les différents sondages. Les résultats des dernières enquêtes d'opinion s'accordent tous pour donner le candidat de la gauche gagnant mais d'une (très) courte tête. Lula est crédité de 51,9% des intentions de vote contre 48,1% pour Bolsonaro selon le sondage de Parana Pesqusisas publié le 13 octobre, le résultat s'appuie uniquement sur les votes dits valides et ne tient pas compte des votes blancs. L'écart n'a jamais été aussi serré. Le même jour un autre sondage d'AtlasIntel a été publié et a accordé 51,1% d'intentions de vote pour Lula et 46,5% pour Bolsonaro, en excluant les électeurs indécis et les votes nuls, Lula a 52,4% de soutien et Bolsonaro 47,6%.

Les sondages ont toutefois perdu en crédibilité aux yeux du président sortant et de ses militants après avoir sous-estimé de 8 points le score de Bolsonaro au premier tour de la présidentielle. Reste qu'en aucun cas les sondages ne doivent être compris comme les résultats de l'élection, ils sont simplement le relevé des tendances des intentions de vote à un instant T.

Quand aura lieu le débat entre Lula et Bolsonaro ?

Alors que Lula et Bolsonaro mènent campagne et s'affrontent à distance depuis deux semaines, ils pourront se livrer un duel ce dimanche 16 octobre à l'occasion du premier débat de l'entre-deux-tours. La confrontation organisée par plusieurs médias dont Band, Folha de S.Paulo, TV Cultura et UOL sera diffusée à 20 heures sur différentes chaînes. Les équipes de campagne de Lula et Bolsonaro ont convenu des conditions du débat entre les deux prétendants à la présidentielle et toutes les deux se disent confiantes au nom de leur candidat. Lula espère pouvoir mieux s'en sortir que lors des débats du premier tour où ses rivaux avaient eu raison de lui et de sa visibilité. Seul face à Bolsonaro le dialogue sera plus direct, il espère aussi que privé des arguments du père Kalmon qui allaient de le même sens que ceux du président sortant, ce dernier aura plus de mal à se défendre sans entrer dans l'attaque personnelle. Pour sa part Bolsonaro qui s'était par moment mieux sorti des débats croise les doigts pour réitérer sans foncièrement changer de stratégie. Reste que Lula et Bolsonaro avaient plusieurs fois été rappelés à l'ordre par les médiateurs lors des précédentes confrontations. Cette fois, les commentateurs politiques espèrent que le fond prendra le pas sur la forme du débat.

Ce débat présidentiel ne devrait pas être le seul. Un autre duel est prévu pour le dimanche 21 octobre, soit une semaine avant le second tour de la présidentielle au Brésil. Là aussi les équipes de campagne se sont déjà chargées des détails mais Jair Bolsonaro est le seul à avoir confirmé sa participation. Lula ne s'est pas encore exprimé mais s'il confirme sa présence alors il ne faudra pas attendre un troisième duel. Le candidat de gauche a, comme pour le premier tour, limité à trois le nombre de débats auxquels il participera.

De Lula ou Bolsonaro qui peut remporter l'élection présidentielle au Brésil ?

Avec respectivement 48 et 43% des suffrages recueillis au premier tour, mathématiquement Lula et Bolsonaro ont encore tous les deux des chances de remporter l'élection brésilienne. Mais le chemin jusqu'à la majorité des voix est moins long pour le candidat de gauche à qui il manquait seulement 3 millions de voix pour atteindre la majorité absolue de 60 millions sur les 118 millions d'électeurs ayant participé au scrutin le 2 octobre. Bolsonaro avait lui obtenu plus de 51 millions de voix.

Les électeurs ayant choisi Lula ou Bolsonaro au premier tour devraient confirmer leur choix le 30 octobre. Ce sont surtout les votes des presque 20% d'abstentionnistes et des 7% à avoir voté pour Simone Tebet ou Ciro Gomes qu'il va falloir aller récupérer pour espérer la victoire. Alors que la sénatrice et ex-candidate Simone Tebet a annoncé le 6 octobre voter pour Lula et que Ciro Gomes s'est aussi rangé derrière la gauche (plus pour contrer Bolsonaro que par véritable envie), a priori, ces 7% sont plus à même de se tourner vers Lula que vers Bolsonaro et ce simple report de voix pourrait suffire à l'ancien chef d'Etat pour s'assurer une troisième élection à la tête du Brésil. Pour cela, la campagne présidentielle d'entre-deux-tours sera déterminante.

Le résultat de la présidentielle au Brésil peut-il être contesté par Bolsonaro ?

La question s'était posée avant le premier tour face aux chances qu'avait Lula de gagner la présidentielle brésilienne dès le premier scrutin, selon les sondages. Finalement avec la qualification de Bolsonaro pour le second tour du 30 octobre aucune émeute n'a secoué le Brésil. L'hypothèse d'une contestation reste toutefois dans les esprits surtout depuis que Bolsonaro a le 12 octobre renoué avec son habitude de remettre en question la fiabilité du système électoral brésilien (qui l'a pourtant fait gagner en 2018 et permis de se qualifier le 2 octobre dernier). Le président sortant qui avait mis de côté ses critiques a estimé qu'une victoire de Lula dans les urnes serait le signe de la falsification des résultats : "L'autre camp ne peut rassembler personne. Nous nous posons donc des questions : comment ce type peut-il avoir autant de voix, si le peuple n'est pas de son côté ?" Il est allé jusqu'à inviter ses militants à rester prêts des bureaux de vote jusqu'à la fin du scrutin alors même que faire campagne le jour de l'élection et aux abords des urnes est interdit.

Cette sortie de Bolsonaro ne serait qu'une nouvelle étape dans la stratégie du candidat pour pouvoir contester les résultats en cas de défaite. Dans ce scénario, la contestation de Bolsonaro fait peu de doute auprès des politologues avertis mais plus qu'une protestation c'est l'insurrection qu'elle pourrait entrainer qui inquiète. En septembre notamment lors de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, les militants bolsonaristes s'étaient dits prêts à envahir les rues et les institutions nécessaires pour voir leur candidat rester au pouvoir. Ces déclarations répétées et jamais contredites par Jair Bolsonaro font craindre une version tropicale de la prise du Capitole qui avait secoué les Etats-Unis en 2021 après la défaite de Donald Trump. Une comparaison qui a du sens quand on sait que Jair Bolsonaro est considéré comme le Trump de l'Amérique latine.

Quels étaient les résultats du 1er tour de la présidentielle au Brésil ?

Tout le Brésil retenait son souffle lors de l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et attendait de savoir si la victoire de Lula allait être annoncée. Mais contrairement à ce que prévoyaient les deniers sondages avant le scrutin, l'ancien chef d'Etat n'a pas remporté l'élection du premier coup le 2 octobre dernier. Il est bien arrivé en tête mais avec nettement moins d'avance sur son rival du second tour : Jair Bolsonaro. Lula a recueilli 48,4% des suffrages contre 43,2% pour le président sortant. Ils se sont partagés l'écrasante majorité des 118 millions de voix. En troisième position, la sénatrice du centre droite Simone Tebet a obtenu 4,2% des votes quand Ciro Gomes est arrivé quatrième avec 3% des suffrages. Côté abstention, un peu plus de 20% des Brésiliens ont fait le choix de ne pas voter au premier tour de l'élection présidentielle.

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle au Brésil ?

Au départ, ils étaient onze sur la ligne de départ mais ils ne sont plus que deux depuis le 2 octobre 2022 et le premier tour de l'élection présidentielle : Lula et Bolsonaro. L'ancien président du Brésil et l'actuel chef de l'Etat sont depuis le départ les deux grands favoris du scrutin. Pourtant, presque tout oppose les deux politiques. A gauche, Lula est le politique emblématique de la première décennie du 21ème siècle avec deux mandats présidentiels au compteur mais aussi des salissures comme ses condamnations en 2017 et 2019 pour corruption et ses 500 jours passés derrière les barreaux avant d'être libéré et blanchi sur décision de la Cour suprême. Malgré cette mauvaise passe, les Brésiliens gardent de Lula le souvenir de ses mandats pendant lesquels le Brésil prospérait, aussi grâce à une conjoncture plus favorable. Lula a été capable de rassembler largement autour de lui, de la gauche radicale jusqu'au centre, voire une petite part du centre droit démocratique notamment par le choix de son colistier, Geraldo Alckmin. Le candidat espère à présent voir les électeurs du centre droit de Simone Tebet, candidate malheureuse du premier tour, se rallier à lui.

A droite, Bolsonaro profite d'une base électorale solide composée des électeurs conservateurs, de nombreux évangéliques, des membres de l'armée et d'une part des grands patrons. Surtout, le candidat a pour lui la machine étatique qui lui offre une importante visibilité. Le président sortant profite aussi de la désinformation qui est à son avantage.

Quand a lieu l'élection présidentielle au Brésil ?

La campagne présidentielle anime le Brésil depuis de long mois mais l'élection présidentielle 2022 a été entamée le dimanche 2 octobre 2022 pour le premier tour. Le scrutin a vu la qualification de Lula et de Bolsonaro qui sont repartis en campagne dès le lendemain des résultats. Les deux hommes vont défendre leur programme pendant quatre semaine et jusqu'au dernier jours avant le second tour prévu le dimanche 30 octobre 2022. A noter que le candidat qui sera élu président au soir du second tour n'entrera en fonctions que le 1er janvier 2023, d'ici là Jair Bolsonaro restera le chef de l'Etat et travaillera à la passation de pouvoir.

Une fois élu, le président de la République fédérative du Brésil est en place pour quatre ans. Mais avant de s'installer à la tête du pays il faut remporter le scrutin majoritaire à deux tours. Une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle est possible si un candidat remporte la majorité absolue des voix, soit 50% des suffrages valides plus un vote. A défaut, les deux candidats en tête sont qualifiés pour le second tour et c'est alors celui qui obtient le meilleur score dans les urnes qui est élu. Chaque candidat se présente avec un colistier qui est candidat à la vice-présidence. Lors de l'élection présidentielle les Brésiliens élisent à la fois le chef de l'Etat mais aussi son bras droit. Lui aussi est élu pour une durée de quatre.

Côté suffrage, le taux de participation est généralement important du fait du vote obligatoire imposé par la Constitution de 1988 qui contraint tous les citoyens de 18 à 70 à participer à tous les scrutins. Une obligation dont sont dispensés les Brésiliens âgés de 16 à 18 ans, ceux de plus de 70 ans mais aussi les soldats et les personnes illettrées. Cette obligation n'empêche pas une augmentation du taux d'abstention ces dernières années. A l'élection présidentielle de 2018, 21,3% des électeurs s'étaient abstenus.