Election 2022 au Brésil : Lula en tête des résultats mais un second tour nécessaire

ELECTION BRÉSIL. Lula était le favori du premier tour de la présidentielle 2022 au Brésil et est bien arrivé en tête avec 48% des voix mais n'a pas réussi à remporter l'élection ce 2 octobre. Le deuxième tour du 30 octobre est nécessaire pour départager l'ancien chef d'Etat et Jair Bolsonaro.

Les dernières infos

Recevoir nos alertes live !

08:48 - Lula va entamer les négociations avec le numéro 3 de la présidentielle La campagne de deuxième tour commence et s'il y a de fortes chances pour que Jair Bolsonaro continue à faire sa route seul, Lula va devoir entamer les négociations avec les candidats malheureux du premier tour notamment ceux arrivés troisième et quatrième à la présidentielle. Ces négociations et possibles alliances sont indispensable pour Lula selon le directeur de recherches à l'Iris et spécialiste du Brésil, Christophe Ventura qui sur Franceinfo juge que "le scénario va se compliquer". Le duel du second tour "va obliger Lula à négocier avec deux autres candidats [Ciro Gomes, du PDT du centre gauche et Simone Tebet, du MDB du centre droit], qui à eux deux ont fait environ 7%, et ont une clé du scrutin parce que c'est un électorat du centre-centre-droit". Lula a déjà largement rassemblé derrière sa candidature avec des alliés issus de la gauche radicale autant que du centre.

08:33 - Bolsonaro reconnait-il les résultats de la présidentielle ? C'était, avec l'hypothèse d'une possible victoire, l'autre scénario anticipé du premier tour de la présidentielle : l'éventuelle contestation de l'issue du scrutin par Jair Bolsonaro. Attendue en cas de défaite du président sortant d'extrême droite, les risques de protestation se sont rapidement dissipés au cours de la soirée quand le duel du deuxième tour s'est confirmé. Mais les craintes d'une contestation n'ont pas entièrement disparues elles sont simplement repoussées au soir de deuxième tour, le 30 octobre. Pourtant, hier soir Jair Bolsonaro a assuré que "si les élections sont propres" elles devront "être respectées", encore faut-il qu'il reconnaisse la légitimité du vote s'il acte la victoire de son rival, Lula.

08:20 - Lula et Bolsonaro repartent en campagne présidentielle Aussitôt les premières estimations tombées et le duel du deuxième tour confirmé, Lula et Bolsonaro ont renfilé le costume de candidats à la présidentielle avec des discours de campagne pour galvaniser leurs militants et leurs électeurs. C'est une longue campagne d'entre-deux-tours qui commence ce lundi 3 octobre avec quatre semaines de tractations, de meetings et d'affrontements entre la gauche et l'extrême droite. La campagne d'avant premier tour était déjà électrique entre les deux hommes mais le duel devrait se durcir d'avantage dans les prochains jours.

08:06 - Quelle part d'abstentionnisme à la présidentielle brésilienne ? Alors que 156 millions d'électeurs étaient invités à aller voter au premier tour de la présidentielle ce dimanche 2 octobre, Lula fort de ses 48,4% des voix a totalisé plus de 57 millions de voix contre 51 millions pour Jair Bolsonaro. Ces 6 millions d'écart sont importants mais insuffisants pour un victoire au premier tour. Les neufs autres candidats à la présidentielle n'ont pas dépassé les 5 millions, très loin derrière les favoris. En ce qui concerne l'abstention, les premiers calculs l'estiment à 20%, un chiffre conséquent lorsqu'on sait que le vote est obligatoire pour les personnes de 18 à 70 ans au Brésil.

07:55 - Réaction de Lula et Bolsonaro face aux résultats Les deux favoris de l'élection présidentielle au Brésil, Lula et Bolsonaro sont donc qualifiés pour le second tour et s'affronteront une nouvelle fois dans les urnes le 30 octobre. "La bataille continue jusqu'à la victoire finale" s'est exclamé Lula devant ses militants au soir du premier tour satisfait de son score mais déçu de ne pas avoir remporté l'élection tandis que dans le camp de Bolsonaro ont été heureux d'avoir "vaincu les mensonges". Lula et Bolsonaro repartent donc en campagne dès ce lundi 3 octobre.

Lire aussi L'élection présidentielle au Brésil s'annonce comme un moment charnière dans le pays en proie à différentes crises économique, sociale, environnementale et institutionnelle. Les discours de Lula et de Bolsonaro sont révélateurs de leurs ambitions autant sur le fond, via leur programme et leurs projets pour le Brésil, que sur la forme avec des débats qui ont souvent laissé place aux invectives mutuelles. Retrouve zle décryptage de la campagne et des ambitions des deux candidats. Lire l'article INTERVIEW. "Au Brésil, il y a des risques de dérives violentes au soir de l'élection présidentielle"

07:44 - Lula en tête mais talonné par Bolsonaro, les résultats du 1er tour de la présidentielle au Brésil Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu le dimanche 2 octobre et alors que des espoirs de victoire étaient permis pour le camp et le candidat Lula, le premier scrutin n'a pas suffi à voir un des prétendants à la présidence l'emporter. L'ancien chef d'Etat est tout de même arrivé en tête des résultats avec 48% des suffrages, c'est surtout le score du président sortant d'extrême droite qui a fait barrage à la victoire du candidat de gauche. Jair Bolsonaro a recueilli 43% des voix, bien plus que ce qu'avaient prévu les sondages avant le scrutin. Pour rappel, les enquêtes d'opinion misaient sur un écart de 14 points entre les deux hommes.

02/10/22 - 16:33 - Les bureaux de vote ont ouvert au Brésil Dimanche 2 octobre. 156 millions de Brésiliens sont attendus pour le premier tour de l'élection présidentielle, alors que les bureaux de vote ont ouvert dans le pays. La victoire devrait se jouer entre l’ex-président Lula, grand favori, et le président sortant Jair Bolsonaro. Si Lula est donné gagnant du scrutin par les sondages, il pourrait l'être dès le premier tour. Sinon, un second sera organisé le 30 octobre. Jair Bolsonaro a menacé depuis des mois de ne pas reconnaître le résultat si l’élection n’était pas "transparente". L'ex-président Lula a voté dimanche peu après l'ouverture des bureaux de vote au Brésil et a dit espérer voir son pays "revenir à la normalité" s'il est élu pour un troisième mandat. Il a ajouté : "Nous ne voulons pas de haine, de discorde. Nous voulons un pays en paix." De son côté, le président sortant, Jair Bolsonaro, qui a également voté, indique que "des élections propres" devaient "être respectées". Ce dernier a déclaré : "Si les élections sont propres, aucun problème. Que le meilleur gagne." Reste à savoir s'il reconnaîtra une élection transparente en cas de défaite...

02/10/22 - 11:45 - Des organisations invitées à veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle brésilienne Dimanche 2 octobre. Le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil commence ce 2 octobre. À travers tout le pays, 156 millions de personnes sont invitées à se rendre aux urnes. Pour cette occasion, des organismes internationaux sont présents au Brésil afin de veiller au bon déroulement du processus électoral, dont le président sortant Jair Bolsonaro n'a cessé de remettre en cause la fiabilité. L'Organisation des États américains (OEA) a envoyé une équipe de 55 spécialistes de 17 nationalités qui est déployée dans les 27 États brésiliens, mais observe également cette élection depuis Porto au Portugal et depuis Washington et Miami, aux États-Unis. Il s'agit de la troisième mission de l'OEA lors d'élections au Brésil. Elle est menée par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Ce dernier a rencontré le président sortant Jair Bolsonaro, ainsi que l'équipe de campagne de l'ex-chef de l'État Lula. Tous les deux sont donnés en tête au premier tour de la présidentielle, avec un avantage pour l'ancien président, selon les sondages. Rubén Ramírez Lezcano s'est également entretenu avec des ONG et d'autres acteurs de l'élection. Une mission de l'Union interaméricaine des organismes électoraux (UNIORE) est aussi sur place, ainsi qu'un groupe de spécialistes de l'ONG Centre Carter. Une équipe de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (Idea International) a également été invitée. Elle est composée de l'ancienne présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla, et d'experts du Portugal, de Russie, de France et d'Espagne.

01/10/22 - 16:18 - Comment va se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil ? Samedi 1er octobre. Ce dimanche 2 octobre, les citoyens brésiliens sont invités à se rendre dans les bureaux de vote à l'occasion de l'élection présidentielle. Ils doivent choisir qui sera leur prochain président de la République pour les quatre prochaines années. En plus de l'élection présidentielle, quatre autres scrutins sont organisés au même moment. Ils devront également exprimer leur choix concernant les députés des États, les députés fédéraux, les gouverneurs des 27 États et les sénateurs, même si la présidentielle reste le clou du spectacle. Plus de 156 millions de Brésiliens sont attendus dans les bureaux de vote, puisque le scrutin est obligatoire entre 18 et 70 ans, mais reste facultatif pour les personnes âgées de 16 à 18 ans et les plus de 70 ans. Les citoyens brésiliens s'expriment via des urnes électroniques. Ils sont invités à taper un code qui correspond à celui d'un candidat. Quand le vote est validé, il est transmis au Tribunal supérieur électoral. C'est ce dernier qui s'assure du bon déroulement des élections. Grâce à ce système électronique, les résultats du premier tour seront connus rapidement, puisque seulement deux heures après la fermeture des bureaux de vote, les candidats qualifiés seront identifiés. Néanmoins, ce système est parfois critiqué pour les risques de fraude qui lui sont associés, notamment par le président sortant Jair Bolsonaro. Si aucun candidat en lice n'obtient la majorité absolue dès le premier tour ce dimanche, un second tour sera organisé le 30 octobre prochain.

30/09/22 - 17:28 - Fin de campagne au Brésil : le compte à rebours est lancé Vendredi 30 septembre. Les passes d’armes audiovisuelles sont terminées pour les deux favoris à l'élection présidentielle brésilienne. Après le dernier débat télévisé qui a agité le Brésil ce 29 septembre, pour Lula et Bolsonaro la campagne médiatique est terminée. Désormais, ce sera uniquement par meetings interposés et sur les réseaux sociaux que la bataille des scrutins se jouera mais les candidats ne lâcheront rien jusqu’au 1er octobre, dernier jour de campagne et veille du premier tour. Ce dimanche 2 octobre les prétendants au titre de président ne pourront qu’attendre les résultats. Les deux candidats ne seront pas seuls à se battre pour la victoire, ils pourront compter sur leurs épouses ! Elles aussi sont en campagne pour leurs compagnons respectif. Au Brésil « la majorité de l’électorat » est constitué des femmes explique le Figaro. Au quotidien de résumer que « toutes les deux sont passées de l’ombre à la lumière. C’est à peu près tout ce que Michelle Bolsonaro et Rosangela da Silva ont en commun. Tout le reste les oppose. » La première partage de nombreuses idées avec son époux de droite radicale et sert à la campagne de Jair Bolsonaro par ses talents oratoires et sa popularité auprès de l'électorat évangélique et conservateur tandis que la seconde est sociologue et fervente militante de gauche . Le candidat d’extrême droite a pu aussi compter sur le soutien de Neymar qui a été vivement critiqué pour avoir publiquement affiché son soutien au candidat Bolsonaro sur les réseaux sociaux le 29 septembre. Le joueur du PSG s’est défendu en invoquant le droit à la « démocratie ». Une véritable bataille interposée.

30/09/22 - 14:46 - Lula avec 14 points d'avance sur Bolsonaro selon les sondages Vendredi 30 septembre. L'institut de sondage brésilien Datafolha qui a suivi avec des enquêtes mensuelles puis hebdomadaires les tendances dans les intentions de vote a publié son dernière étude hier et une nouvelle fois l'avantage revient à Lula. Le candidat de gauche et ancien président du Brésil arrive en tête, une position qu'il a occupé pendant toute la campagne présidentielle, et avec une avance confortable. Le sondage le crédite de 48% des intentions de vote contre 34% pour Bolsonaro, soit un point de plus pour chacun des prétendants à la présidence. Difficile en apparence de rattraper l'écart de 14 points pour Bolsonaro mais le président sortant garde espoir en dépit de tous les pronostics. De son côté, Lula continue de rêver à une victoire dès le premier tour de la présidentielle ce dimanche 2 octobre. Plus que deux petits points le séparent d'une troisième élection et selon la marge d'erreur il peut les remporter auprès des électeurs de Ciro Gomes ou des derniers indécis. Les prévisions, qui rappelons-le sont une image à un moment précis des tendances et ne peuvent prédire avec certitude l'issue du scrutin, sont favorables à Lula au premier tour mais aussi au second. Car si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des suffrages valides ce dimanche alors le duel et la campagne du second tour seront nécessaires avant le scrutin du 30 octobre. L'institut Datafolha a du fait testé l'hypothèse d'un deuxième tour opposant Lula à Bolsonaro, les deux candidats favoris et en tête des intentions de vote. D'après l'enquête, Lula l'emporterait avec un score de 54% contre 38% pour le candidat d'extrême droite.

30/09/22 - 12:14 - Trois débats mais aucun réussis lors de la campagne présidentielle au Brésil Vendredi 30 septembre. Trois débats ont été organisés avant le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne mais aucun n'a brillé selon les journalistes politiques locaux. La première confrontation qui s'est tenue le 29 août a été plus marquée par les invectives et les attaques mutuelles que ce sont lancées Jair Bolsonaro et Luiz Inacio Lula da Sila que par des oppositions et des combats d'idées sur des sujets de fond pourtant nombreux à l'heure de la crise socio-économique brésilienne. Plutôt que de présenter les politiques censées améliorer le pouvoir d'achat et la qualité des vie des Brésiliens, le président sortant avait préféré revenir sur les mandats de Lula qui selon lui a été "à la tête du gouvernement le plus corrompu". Face à ce Bolsonaro agressif, Lula avait répondu en usant à son tour de critiques mais était apparu plus en retrait par rapport à son rival. Ce niveau de médiocrité s'est ensuite reporté dans les deux autres débats dont le dernier a eu lieu hier soir. La deuxième confrontation n'a pas retenu l'attention si ce n'est pour l'absence de Lula qui prétextant un agenda trop chargé avait décliné l'invitation. Le débat du 29 septembre a donc été le deuxième round du duel qui avait commencé sur les plateaux de télévision fin août. Encore une fois les attaques ont pris le pas sur les arguments politiques malgré les millions d'électeurs et donc potentiellement de voix à remporter. Ni Lula, ni Bolsonaro ne sont sortis gagnants de ces débats. Ce sont souvent les autres prétendants à la présidence qui ont sorti leur épingle du jeu sans pour autant réussir à s'imposer face aux mastodontes de la politique brésilienne.

30/09/22 - 09:20 - Echec pour Lula et Bolsonaro au dernier débat présidentiel Vendredi 30 septembre. Lula comme Bolsonaro ont participé au dernier débat télévisé de la campagne présidentielle avant le premier tour. Réunis sur le plateau de la chaîne TV Globo, le jeudi 29 septembre au soir, sept candidats des onze en lice ont eu une nouvelle occasion de se confronter et de faire valoir leurs idées et projets par rapport aux programmes de leurs adversaires. Pourtant ni l'ancien chef d'Etat, ni le président sortant ne se sont appliqués à défendre leur programme présidentiel. Pendant les trois heures du débat, les deux hommes ont préféré échanger de nouvelles invectives rabaissant le niveau des discussions au stade le plus bas selon les commentateurs politiques brésiliens. Les candidats à la présidence ont même perdu leur calme à plusieurs reprises et dès leur première prise de parole comme Jair Bolsonaro qui dans les premières minutes du débat a accusé Lula d'avoir été un "voleur" quand il était au pouvoir mais aussi d'être un "menteur" et un "traitre à la patrie" en référence à l'affaire de corruption Petrobras qui a valu à Lula d'être emprisonné. A noter que la Cour suprême a elle-même décidé de la libération du candidat de gauche après avoir jugé la condamnation partiale. S'il a essuyé les attaques de son rival, Lula n'a pas été en reste lorsqu'est venu son tour de parler. L'homme à retourner à l'envoyeur les accusations de corruption jugeant "moche de voir un président de la République mentir sans arrêt". Et l'ancien président d'ajouter une critique sur le mandat et le bilan de Jair Bolsonaro : "Comment peux-tu te regarder dans le miroir, quand on voit ce qui s'est passé sous ton gouvernement ?" Remonté Lula a aussi coupé court aux espoirs de réélection du président sortant se servant des résultats des sondages : "Le peuple va te renvoyer chez toi le 2 octobre !"

29/09/22 - 16:38 - A quelques jours de l'élection présidentielle, Neymar "remercie" Bolsonaro Jeudi 29 septembre. Un footballeur qui remercie publiquement un président de la République pour avoir rencontré les membres actifs de sa fondation sociale, consacrée à des enfants d'un quartier pauvre de São Paulo ? À vrai dire, cela pourrait n'avoir rien d'étonnant. Sauf que le footballeur en question est la star internationale Neymar, avant-centre vedette du PSG et capitaine de l'équipe du Brésil, et que le président est aussi un candidat à sa réélection, alors que le scrutin se tient ce dimanche. "Je vous remercie pour votre illustre visite. J’aimerais beaucoup être là mais malheureusement je suis loin. J’espère que vous profiterez de cette visite à l’institut, le plus bel objectif que je poursuis dans la vie, et je suis très heureux que vous soyez là", a ainsi déclaré, en vidéo, sur ses réseaux sociaux Neymar, commentant des images où l'on voit Jair Bolsonaro rencontrant des jeunes, avec deux candidats aux sénatoriales. Évidemment, les soutiens de Bolsonaro relaient très largement le message de remerciement de Neymar et en ont déjà fait un atout pour leur communication et pour la campagne du président sortant. Le candidat d'extrême droite a lui-même remercié le footballeur pour bien insister sur cette séquence et laisser entendre que le soutien de Neymar est d'ordre politique. Les partisans du chef de l'Etat se réunissent souvent dans les meetings et dans les rassemblements de soutien arborant le maillot de l'équipe nationale du Brésil, au couleur du drapeau, en signe de patriotisme.