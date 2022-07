Ben Salmane : critiqué mais reçu par Macron... pour parler pétrole ?

BEN SALMANE. Mohammed Ben Salamne, numéro 2 du régime en Arabie saoudite, dîne avec Emmanuel Macron ce jeudi soir. L'occasion de réchauffer des relations pour parler prix du pétrole.

[Mise à jour le 28 juillet à 14h47] Un "dialogue nécessaire", mais on ne peut moins périlleux. Emmanuel Macron joue au funambule ce jeudi 28 juillet en recevant à l'Elysée Mohammed Ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite. Mis au ban par la communauté internationale depuis 2018 après l'assassinat d'un journaliste saoudien validé par le régime selon la CIA, le numéro 2 de ce pays du Golfe est remis au centre du jeu ces derniers temps et se voit donc ouvrir les portes du palais présidentiel français. Mais point de tapis rouge. Il ne s'agira que d'un dîner de travail, tout juste inscrit à l'agenda élyséen. Il faut dire que le chef de l'Etat accueille un partenaire aussi indispensable qu'encombrant : inévitable en raison du pétrole que fournit un tel Etat, embarrassant compte-tenu du régime autoritaire imposé dans le pays et de l'affaire Jamal Khashoggi, le journaliste assassiné.

Mais "dialoguer ne veut pas dire que l'on est complaisant" défend l'entourage d'Emmanuel Macron sur RMC. Un dialogue qui devrait être centré sur un point crucial : celui du pétrole. "Vu la crise, il faut parler avec les pays producteurs de pétrole", justifie un conseiller. S'il n'est pas venu en France depuis quatre ans, Mohammed Ben Salmane s'affiche malgré tout comme un interlocuteur indispensable compte-tenu de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix des l'énergie. Mais les discussions avec le numéro 2 du royaume ne devraient pas être simples, l'Arabie saoudite ayant des liens avec la Russie que la communauté internationale, à commencer par la France, ne cesse de sanctionner depuis des mois après l'invasion en Ukraine.

Un dîner Macron-Ben Salmane pour faire baisser le prix du pétrole ?

Entre les murs opaques et sourds de l'Elysée, Emmanuel Macron et Mohammed Ben Salmane devraient parler pétrole. Car le prix de l'énergie, et notamment du carburant, est le principal sujet dans l'actualité, les tarifs à la pompe ayant explosé depuis le début de la guerre en Ukraine, conséquence des sanctions prises à l'encontre de la Russie qui a lancé l'offensive. Lors de ce rendez-vous, le président de la République devrait tenter de convaincre le prince saoudien d'augmenter la production de pétrole en vue de compenser le manque de pétrole russe. "Il y a un volet évidemment particulier lié aux questions énergétiques, parce que l'Arabie saoudite a les moyens de faire baisser les prix du pétrole" indique sur Franceinfo Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Selon Le Parisien, l'Union européenne et les Etats-Unis poussent pour une hausse de la production saoudienne de 2 à 3 millions de barils de pétrole par jour, passant ainsi de 10 à 12 ou 13 millions de barils quotidiens.

"Les autorités françaises sont bien conscientes que recevoir Mohammed Ben Salmane est évidemment délicat en termes de politique et de réputation. Mais à leurs yeux, les intérêts en jeu pour l'Europe le valent. Ce pays a les plus importantes réserves de pétrole prouvées après le Venezuela. Dans le contexte actuel, celui de la guerre en Ukraine, il est difficile de ne pas envisager de parler avec l'Arabie saoudite", commente sur RMC Francis Perrin, directeur de recherches à l'IRIS, spécialiste des questions d'énergie.

Cependant, l'Arabie saoudite ne serait pas disposée à ouvrir davantage ses robinets d'or noir. Et pour cause : elle dirige avec la Russie l'Organisation des pays producteurs de pétrole et ne soutient pas les sanctions prises à l'encontre de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron parviendra-t-il à le convaincre ? Que mettra dans la balance le président de la République ? Surtout, ne risque-t-il pas d'être handicapé par ses prises de positions contre Mohammed Ben Salmane ?

Critiques sur la venue de Ben Salmane en France

Cette réception de Mohammed Ben Salmane par Emmanuel Macron n'est pas épargnée par les critiques. De nombreuses ONG se sont insurgées de la venue du prince héritier d'Arabie Saoudite au palais de l'Elysée. "On peut négocier des choses par rapport au pétrole, mais on n'a pas besoin de réhabiliter un prince meurtrier" a dénoncé sur France Inter Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty international, également rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires.

"La réintégration de Mohammed Ben Salmane dans les relations internationales ne saurait se produire au mépris de la vérité et de la justice", a, de son côté, cinglé Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters Sans Frontière (RSF), dans un communiqué, Bénédicte Jeannerod, directrice de Human Rights Watch France, abondant : "MBS peut apparemment compter sur Emmanuel Macron pour le réhabiliter sur la scène internationale, malgré le meurtre atroce du journaliste Jamal Khashoggi."

L'Arabie saoudite sanctionnée par Macron en 2018

Car en 2018, Emmanuel Macron avait largement commenté la mort du journaliste saoudien Jamak Khashoggi, assassiné au consulat d'Arabie saoudite en Turquie et imputé au régime de Ben Salmane, qui l'aurait validé, selon la CIA. Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement à cette période, avait estimé que "dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Arabie saoudite est avérée, alors nous en tirerons les conséquences et nous prendrons des sanctions." La France avait alors sanctionné 18 personnes liées à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. En décembre 2021, lors d'une première rencontre entre Mohammed Ben Salmane et Emmanuel Macron, le Président français avait assumé dialoguer avec le régime saoudien : "cela ne veut pas dire que je cautionne, que j'oublie, que nous ne sommes pas des partenaires exigeants."