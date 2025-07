Incendie à Marseille : le feu désormais "fixé", les pompiers toujours sur le terrain

Un important incendie s'est déclaré mardi sur la commune des Pennes-Mirabeau, avant d'atteindre Marseille. Le feu est "fixé" depuis ce mercredi après-midi, annonce la préfecture.

16:28 - La préfecture rappelle les comportements à adopter Alors que le feu est désormais fixé à Marseille, la préfecture de la région PACA appelé à "suivre les consignes de sécurité. Pour rappel : Évitez les secteurs concernés Laissez passer les forces de sécurité & de secours qui se rendent sur place. N’encombrez pas les numéros d’appel d’urgence (18, 17, 112). Soyez vigilants dans les informations que vous relayez", est-il expliqué sur le réseau social X.

16:05 - Le feu est "fixé" à Marseille La préfecture des la région PACA annonce que le feu à Marseille est désormais "fixé". "Attention, un feu fixé est un feu qui n'évolue plus. Cela ne veut pas dire que les interventions sont terminées", ajoutent les autorités.

15:51 - Des maisons parties en fumée dans le 16e arrondissement Une quinzaine de maisons ont brûlé à Marseille dans le lotissement Campagne Bleue, dans le 16e arrondissement de la cité phocéenne. Dans certains cas, les habitations ont littéralement disparu du paysage, comme sur la photo ci-dessus, transmise par une habitante. Il ne reste rien d'autres que les fondations de la maison, tout le reste est parti en fumée, preuve de l'intensité des flammes.

15:30 - "Le risque lié à la météo n'est pas écarté aujourd'hui" Ce mercredi après-midi, le commandant Cecil, chef de poste à la caserne Saint-Antoine qui accueille le PC sécurité, avertit dans les colonnes de La Provence que "le risque lié à la météo n'est pas écarté aujourd'hui, car le sens du vent pourrait s'inverser en milieu d'après-midi et nous obliger à repositionner le dispositif". Le risque reste donc fort, malgré les mots rassurants de Benoît Payan un peu plus tôt dans la journée, assurant que le feu régressait nettement.

15:12 - Les hôpitaux de Marseille lèvent le dispositif de crise exceptionnel "Face à l'incendie qui s'est déclaré hier aux Pennes Mirabeau, l'AP-HM est restée en alerte en lien avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône et l'ARS Paca, pour suivre en temps réel les différents impacts sur ses établissements", explique l'AP-HM dans un communiqué. "L'AP-HM reste en alerte mais a levé le dispositif de crise exceptionnel", apprend-on ce mercredi après-midi.

14:50 - Un fonds d’aide financé par la mairie de Marseille ? La mairie de Marseille annonce dans un communiqué ce mercredi 9 juillet qu'un rapport sera présenté au conseil municipal de la ville "en vue de la création d’un fonds d’aide financière pour les personnes ayant tout perdu dans l’incendie". Des propos relayés par la chaîne d'info BFMTV.

14:15 - "Pression maximale sur les assurances" assure Benoît Payan "On voit que les assureurs traînent des pieds, mettent du temps à indemniser, ça va être la pression maximale (...) On va regarder ce qu'on peut faire pour que les gens puissent être indemnisés le plus vite possible. Je ne veux pas qu'on les laisse dans cette situation, c'est inacceptable", a lancé le maire de Marseille, Benoît Payan, ce mercredi en direct sur BFMTV.

13:53 - Des véhicules entièrement calcinés Alors que dans les 48 prochaines heures, le vent continuera de souffler entre 30 et 40 km/h à Marseille, certains quartiers ont été largement ravagé par les flammes. Le lotissement Campagne Bleue en a notamment fait les frais. Certaines maisons ont été entièrement détruites, il ne reste plus que les fondations. Des voitures ont étalement été calcinées, comme il est possible de le voir sur cette photo prise par une habitante du quartier de l'Estaque.

11:58 - Le bilan matériel à Marseille Concernant le bilan matériel dans la région de Marseille ce mercredi 9 juillet, 71 bâtiments sont impactés, dont 68 habitations, parmi lesquelles 10 détruites. Deux entrepôts et une quinzaine de véhicules ont également été touchés. "Ce bilan reste provisoire sous réserve des reconnaissances qui se poursuivent. Une réunion devrait se tenir, ce jeudi, en préfecture afin de préparer le déploiement des dispositifs de soutien", explique le quotidien local La Provence.

11:11 - Urgences relatives, pompiers, policiers.. Le bilan humain 249 personnes civiles "ont été reçues au point de rassemblement des victimes" depuis le début de l'incendie aux Pennes-Mirabeau. Parmi elles, 206 étaient indemnes et 43 "en urgence relative" dont 16 "transportées vers les centres hospitaliers de proximité", indique un communiqué du préfet des Bouches-du-Rhône. De plus, 28 pompiers (11 marins-pompiers et 17 des SDIS) ont été légèrement blessés, 6 ont été transférés vers un hôpital. Enfin, "26 policiers ont été légèrement blessés, essentiellement pour des inhalations de fumées, dont deux transportés", apprend-on ce mercredi.

10:55 - Les images de l'Estaque après l'incendie Des images du lotissement Campagne Bleue à Marseille nous parviennent ce mercredi après le passage des flammes. Si les maisons en contrebas ont résisté, toute la végétation environnante a été réduite en cendres par l'intensité des incendies.

10:47 - Aucun pillage à Marseille selon la police Auprès de BFMTV, une source révèle qu'aucun pillage n'a été recensé à Marseille en marge des incendies. Certaines rumeurs couraient en ce sens sur les réseaux sociaux, il n'en est rien. "Selon ces mêmes sources, des CRS et des effectifs de la BAC ont été mobilisés toute la nuit et sont maintenus aujourd'hui dans certaines zones d'habitation de Marseille, touchées par les incendies", précise la chaîne info.

10:26 - Reprise totale du trafic aérien à Marseille Après avoir rouvert dans la nuit de mardi à mercredi avec une régulation de ses vols, l'aéroport Marseille Provence qui a fonctionné à peu près "normalement sauf pendant une heure", vient d'annoncer la reprise totale du trafic ce mercredi.

10:15 - Les flammes ont tout ravagé à Campagne Bleue À Marseille, les flammes ont laissé des stigmates impressionnants. C'est notamment le cas sur la rue Campagne Bleue, ravagé par les incendies, entre le vallon du Marinier et la montée du Pichou. Les flammes ont tout emporté sur leur passage, s'arrêtant à la limite de certaines habitations, comme il est possible de le voir sur notre photo ci-dessous.