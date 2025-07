Premier film DC depuis la reprise du studio par James Gunn en 2022, "Superman" est sorti au cinéma le 9 juillet 2025. On vous résume l'avis des critiques.

Superman va-t-il créer un regain d'intérêt pour les films de super-héros ? C'est en tout cas l'objectif affiché du long-métrage, premier film DC à sortir depuis la refonte du studio en 2022. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, également PDG de DC Studios, est derrière la caméra pour l'occasion. L'ambition du cinéaste avec ce nouveau film : revenir aux origines et à l'esthétique des comics, tout en livrant un film politique sur "l'histoire d'un immigrant venu d'ailleurs, qui cherche une vie meilleure loin de son foyer d'origine". Il s'agit aussi d'un film d'action qui "dit que la gentillesse est une valeur humaine fondamentale qu'on a perdue".

En salles le 9 juillet 2025, ce film d'action voit le retour du Kryptonien Clark Kent. C'est l'acteur David Corenswet, remarqué sur Netflix dans Hollywood et The Politician, qui enfile le costume bleu et rouge de l'homme le plus puissant de la Terre. Il incarne un Clark Kent déjà bien intégré dans la société américaine qui se retrouve impliqué dans plusieurs conflits à travers le monde. Rapidement, l'opinion publique à son sujet change... Et le magnat de l'empire de la tech Lex Luthor en profite.

La presse française est mitigée. La réalisation de James Gunn décroche la note moyenne de 3/5, sur 20 titres de presse recensés par Allociné ce mercredi 9 juillet. Parmi les conquis, citons L'Humanité, qui salue un "long-métrage épatant, riche en action et en émotions, qui questionne aussi bien la place des milliardaires que le traitement des immigrés", tandis que Les Echos s'est laissé porter par le "vent de fraîcheur irrévérencieux au royaume des blockbusters" que représente ce Superman. "Batailles fulgurantes" (Nice-Matin), "souffle épique" (Sud Ouest) sont au programme de ce long-métrage aux "effets spéciaux bluffants" (Public).

Mais ces quelques louanges ne font pas consensus au sein de la presse française. Si David Corenswet a convaincu Le Point Pop, le média tacle un "fourre-tout tape-à-l'œil de très mauvais goût". Le Parisien est plus assassin, jugeant le film "superdécevant", en raison d'"effets visuels ratés", d'un "héros benêt" et d'un "humour lourdingue".

Aux États-Unis, les critiques sont conquises par la version 2025 de Superman. La réalisation de James Gunn décroche la note de presse de 86% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Le Houston Chronicle juge notamment qu'il s'agit d'un film "hautement divertissant, porté par un casting solide, des effets visuels impressionnants et un message d'amour et de respect." De son côté, le Boston Globe juge que "David Corenswet est le meilleur Superman depuis [Christopher Reeve]". Pour le New York Magazine/Vulture, ce long-métrage "nous donne un aperçu [d'éléments des comics] que l'on n'avait pas encore vus [au cinéma]". Certains médias ne sont cependant pas convaincus, comme le Toronto Star qui déplore le fait que "James Gunn n'est pas si bon pour raconter une histoire". De son côté, le San Francisco Chronicle juge que "Superman est un bazar, mais coloré. C'est soit un film de super-héros désastreux, soit une bonne parodie, à vous de choisir."

Ce qu'Henry Cavill a dit à son successeur

Dans Superman, David Corenswet succède à Henry Cavill (Man of Steel, Batman v Superman) qui reste l'un des interprètes les plus populaires du Kryptonien. Un temps annoncé comme reprenant le costume dans la scène post-générique Black Adam, l'acteur britannique a finalement été remplacé, au grand désarroi des fans.

Mais cela ne signifie pas que le passage de flambeau a été difficile. Auprès de la radio irlandaise Beat 102 103, le nouveau Superman a confirmé qu'il avait "échangé des lettres" avec Henry Cavill et Tyler Hoechlin (de la série Superman et Lois). "C'est intéressant mais ils m'ont tous les deux dit, chacun à leur manière : 'Je ne vais pas essayer de te donner des conseils'", a-t-il révélé. "Et je pense que c'est vraiment un truc de Superman. Superman n'est pas du genre à donner des conseils ou à dicter la conduite des autres."

S'ils ne lui ont pas donné de conseils et ne l'ont pas encore rencontré, les deux comédiens ont toutefois eu "de beaux échanges" avec David Corenswet : "Ils m'ont vraiment transmis des encouragements et dit 'Amuse toi avec le rôle', ce qui, je pense, est aussi la façon de faire de Superman."

Synopsis - Superman se retrouve impliqué dans plusieurs conflits aux quatre coins de la planète, et ses interventions commencent à poser question. Le héros étant plus vulnérable que jamais, le milliardaire de la tech Lex Luthor décide d'en profiter pour se débarrasser de lui.

Qui est l'acteur qui joue Clark Kent dans Superman ?

David Corenswet a été choisi pour incarner le rôle-titre de Superman. Il s'est fait connaître plus particulièrement sur Netflix. Il était en effet à l'affiche des séries Hollywood et The Politician, créées par Ryan Murphy. On l'a également vu au cinéma dans Twisters et Pearl. L'acteur, qui a fêté ses 32 ans le 8 juillet, veille de la sortie du film, décroche ainsi son premier rôle d'envergure au cinéma et peut se targuer d'être le nouvel interprète de Superman.

