Tensions entre Taïwan et la Chine : un risque de guerre ? Que se passe-t-il ?

TAÏWAN. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, s'est rendue à Taïwan pour une visite officielle ce mardi 2 août 2022. Une venue malgré les menaces de la Chines. Quelles conséquences cette venue pourrait-elle entraîner ?

[Mise à jour le 2 août à 17h42] Une visite pour "démontre[r] le soutien inconditionnel de l'Amérique à la dynamique démocratie de Taïwan" mais avec des répercussions militaires ? Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants (Assemblée nationale, ndlr) des Etats-Unis , n'a eu que faire des menaces de la Chine et s'est bel et bien rendue à Taïwan ce mardi 2 août 2022 pour une visite sous haute tension, dans un territoire sur lequel lorgne Xi Jinping et la Chine avec l'objectif d'en prendre le contrôle. L'administration communiste dénonce une tentative "d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine", ajoutant que Washington "ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes 'indépendantistes' de Taïwan.

Face à cette visite américaine jugée comme un nouveau soutien à Taïwan par la Chine, cette dernière a annoncé des "exercices militaires" dans les jours à venir dans la région, "y compris des exercices de tir réel." Par ailleurs, selon CGTN, un média chinois, des avions de combat chinois traversent actuellement le détroit de Taïwan. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller ?

Quelles sont les origines des tensions entre Taïwan et la Chine ?

Les tensions entre Taïwan et la Chine ne sont pas nouvelles. Il faut dire que le statut de l'île est ambigu. Taïwan était historiquement rattaché à la Chine, avant de passer sous pavillon japonais de 1895 à 1945. Le territoire repasse entre les mains chinoises au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais les nationalistes se réfugient à Taïwan lorsque Mao Zedong prend le pouvoir en Chine et forment ainsi un gouvernement sur l'île.

En 1949, à la suite de la proclamation de la République populaire de Chine, Mao Zedung accède au pouvoir. Ses opposants nationalistes s'exilent sur l'île de Taïwan et forment un gouvernement, lequel coupe tous ses liens avec la Chine communiste. Cette dernière tente de reprendre la main, en vain. Depuis, la Chine n'a plus autorité sur le territoire. Rapidement, une alliance est nouée entre Taïwan et les Etats-Unis.

Les relations entre Taïwan et la Chine sont tendues au fil des années et même rompues entre 1995 et 2008, période durant laquelle une loi anti-sécession est signée, reconnaissant l'autonomie de Taïwan mais accordant à la Chine d'utiliser des "moyens non-pacifiques" si l'île venait à devenir indépendante.

Or, depuis 2016, l'arrivée au pouvoir à Taïwan de Tsai Ing-Wen, une présidente pro-indépendance, a ravivé les tensions avec la Chine, Xi Jinping souhaitant mettre la main sur Taïwan. Cependant, les Etats-Unis ont toujours annoncé soutenir Taïwan face à la Chine, créant ainsi un climat géopolitique particulièrement tendu.

La guerre peut-elle éclater entre Taïwan et la Chine ?

Pendant des semaines, Vladimir Poutine avait, avec la Russie, menait de grandes manœuvres à la frontière avec l'Ukraine, jurant n'avoir aucun plan d'invasion en tête. La suite est connue de tous… Un scénario similaire pourrait-il se produire en Asie ? "La probabilité d'une guerre ou d'un incident grave est faible", a tenté de rassurer Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du think tank américain German Marshall Fund, sur Twitter. Cependant, diverses menaces voire sanctions pourraient être prises selon elle : "la probabilité que (la Chine) prenne une série de mesures militaires, économiques et diplomatiques pour montrer sa force et sa détermination n'est pas négligeable. Il est probable qu'elle cherchera à punir Taïwan de multiples façons."