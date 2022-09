Ouïghours : ce que dit le rapport de l'ONU sur les exactions commises en Chine

OUIGHOURS. L'ONU a publié un rapport le 31 août 2022 pointant les actions du gouvernement chinois contre la communauté musulmane des Ouïghours. En décrivant de potentiels "crimes contre l'humanité".

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a désormais officiellement acté le fait que le régime chinois commettait de graves exactions à l'encontre des musulmans ouïghours sur son sol, dans la région du Xinjiang. Dans un rapport publié mercredi 31 août 2022, dans la dernière heure du mandat de Michelle Bachelet, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme (HCDH) qualifie la situation en Chine en des termes très clairs. "L'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire de membres des Ouïghours et d'autres groupes à prédominance musulmane (...) peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité", peut-on notamment lire dans ce document officiel, consultable en ligne.

Depuis plusieurs années, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) dénoncent des discriminations et des déplacements de populations dans des camps ainsi que l'organisation minutieuse d'une stratégie privant de libertés des dizaines de milliers de musulmans. L'ONU, qui a effectué des déplacements en Chine pour constater - autant que les autorités leur permettaient - des éléments factuels, ont donné des gages à ce qui était jusque-là dénoncé par des observateurs occidentaux. "Les allégations faisant état de pratiques récurrentes de la torture ou des mauvais traitements, notamment de traitements médicaux forcés et de mauvaises conditions de détention, sont crédibles, tout comme le sont les allégations individuelles de violences sexuelles et fondées sur le genre", écrit notamment l'ONU.

Le rapport de l'ONU sur les Ouïghours, un tournant ?

Dolkun Isa, président du Congrès mondial Ouïghour a rapidement réagi à la publication de ce rapport. "Ce document ouvre la voie à des actions sérieuses et tangibles des Etats membres, des agences de l'ONU et des entreprises. L'heure de rendre des comptes sonne maintenant", a-t-il estimé dans un communiqué officiel. L'ONG Human Rights Watch pour la Chine a considéré, dans un communiqué publié le 1er septembre, que l'ONU avait désormais l'obligation morale d'"utiliser ce rapport pour lancer une enquête exhaustive sur les crimes contre l'humanité du gouvernement chinois".

Parmi les réactions les plus fermes, celle de l'Allemagne apparaît comme l'une des plus signifiantes. Le ministère des Affaires étrangères allemand a jugé "qu'il y a lieu de s'inquiéter au plus haut point", dans un communiqué. "Toutes les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées immédiatement ", a ajouté Berlin, appelant Pékin "à accorder immédiatement à tous les habitants du Xinjiang le plein exercice de leurs droits humains" et "à autoriser une nouvelle enquête indépendante sur ces allégations de graves violations des droits humains en Chine".

La Chine a fustigé la publication du rapport de l'ONU sur les Ouïghours, accusant sans ambages l'Organisation des nations unies de mensonges orchestrés sous la pression des pays occidentaux : "Le HCDH a créé de toutes pièces ce rapport, s'appuyant sur la conspiration politique de certaines forces antichinoises à l'étranger. Il s'agit d'une grave violation des responsabilités du HCDH, des principes d'universalité, de non-sélectivité, d'objectivité et de non-politisation. Cela prouve une fois de plus que le HCDH est devenu le sbire et le complice des Etats-Unis et de l'Occident pour punir (…) des pays en développement", a déclaré en conférence de presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois.