Élection 2022 au Brésil : qui soutient Lula et Bolsonaro pour la présidentielle ?

ELECTION BRESIL. S'ils cherchent le vote des électeurs ce dimanche 30 octobre, Lula et Bolsonaro ont pu bénéficier du soutien de personnalités politiques durant la campagne. Certaines sont des aides de poids pour l'élection présidentielle.

Dès le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil, Lula comme Bolsonaro ont reçu le soutien de certaines forces politiques. L'ancien chef d'Etat et candidat du Parti des Travailleurs a derrière lui une coalition de dix partis issus de la gauche de l'échiquier politique jusqu'à certaines formations du centre droit depuis le début de la campagne tandis que le président sortant a surtout réuni les forces de son parti d'extrême droite. Mais c'est toujours durant l'entre-deux-tours que les ralliements gagnent en importance et en poids. Côté politique, Lula a raflé le plus de nouveaux soutiens dont plusieurs de taille mais Bolsonaro n'est pas en reste et compte dans son camp des figures brésiliennes dont la star du football, Neymar Jr.

La numéro 3 de la présidentielle derrière Lula

Dès la reprise de la campagne pour l'élection présidentielle au Brésil, Lula a reçu publiquement le soutien de Simone Tebet, sénatrice du centre droit et candidate arrivée troisième dans les suffrages au soir du premier tour. L'élue a expliqué le 6 octobre faire le choix du candidat de gauche "car je reconnais en lui un engagement pour la démocratie et la Constitution que je ne reconnais pas chez le président". Mais la prise de position de la femme politique n'a pas été celle de son parti, le Mouvement Démocrate Brésilien n'ayant pas donné de consigne de vote pour le second tour.

Un autre candidat malheureux de la présidentielle, Ciro Gomes, s'est aussi rangé derrière Lula mais plus par opposition avec Bolsonaro que par conviction. Le dissident de gauche a souligné avoir choisi "la seule solution parmi deux options insatisfaisantes". A eux deux, Simone Tebet et Ciro Gomes ont obtenu 7% des voix lors du premier tour et il est probable que la majorité de ces suffrages migrent vers Lula le 30 octobre. A moins que les électeurs ne préfèrent l'abstention. Plusieurs politologues doutent que la totalité des électeurs suivent l'exemple des ex-candidats comme Renato Dolci qui expliquait sur CNN Brasil le 6 octobre que "le soutien du public [et des politiques] est toujours pertinent, mais cela ne signifie pas que nous verrons ces votes migrer". Les spécialistes estiment toutefois qu'il y a encore moins de chances pour que ces votants se tournent vers Bolsonaro. En plus des deux anciens candidats, Lula bénéficie du soutien de 15 partis politiques sur les 32 que compte le Brésil.

Bolsonaro a lui aussi reçu des soutiens pour le second tour de la présidentielle, notamment ceux de gouverneurs d'Etat élus ou réélus et souvent très influents. Mais le président sortant a surtout été renforcé par la vague bolsonariste qui a poussé plusieurs politiques de la droite conservatrice au Congrès, à tel point que la majorité parlementaire se retrouve à droite.

Bolsonaro fort du soutien de Neymar

C'est un soutien auquel on ne s'attendait pas mais qui a fait beaucoup de bruit avant le premier tour et durant l'entre-deux-tours de la présidentielle : celui de la star brésilienne du football, Neymar Jr. Avant le vote du premier tour, le footballeur s'est mis en scène dans une vidéo dans laquelle il dansait sur une chanson soutenant Bolsonaro. Le président sortant a remercié le joueur espérant voir nombre de Brésiliens suivre cet exemple mais visiblement l'influence de Neymar n'a pas été aussi importante qu'espérée.

Reste que Lula n'a pas apprécié le soutien du footballeur à son rival ou a eu peur des effets sur le résultat du vote et a critiqué le choix de l'international du ballon rond lors d'une interview accordée le 18 octobre à Flow Podcast. Le candidat de gauche a évoqué des arrangements financiers entre Neymar et Bolsonaro notamment des réductions de dette auprès du fisc brésilien : "Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d'impôt sur le revenu. Je pense que c'est pour cela qu'il a peur de moi". S'il n'a pas eu le soutien de Neymar, Lula s'est assuré celui d'un autre footballeur : l'ancien joueur de la Seleção et champion du monde de 1994, Rai.