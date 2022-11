Powerball : comment jouer au loto américain à 2 milliards ?

1,9 milliard de dollars mis en jeu ce lundi 7 novembre 2022 aux Etats-Unis : une somme qui fait rêver nombreux Américains et... certains Francais pourront également y participer.

Record pour la cagnotte Powerball remise en jeu aux Etats-Unis ce lundi 7 novembre : 1,9 milliard de dollars (soit la même somme en euros) sont à gagner à la loterie américaine. Pour empocher la mise il faudra être chanceux, car les probabilités sont vertigineuses : chaque ticket n'a seulement qu'une chance sur 292 millions d'avoir les numéros gagnants et permettre à son possesseur de devenir milliardaire. Pour illustrer ce propos, un statisticien de l'Université de Harvard insiste sur les faits : Mark Glickman interrogé par CBS indique que "même si vous achetez 50 billets, il est presque certain que vous perdrez encore et que vous ne gagnerez pas le jackpot". Il a même ajouté qu'obtenir l'une des plus petites sommes comme 4 dollars était faible.

Comment les Francais peuvent-ils tenter leur chance ?

Peu importent les statistiques ; pour gagner, il faut avant tout jouer. Et les Francais qui respecteront le règlement du jeu pourront même y participer. En effet, les règles sont claires, s'il est indispensable d'être sur le sol américain pour valider sa grille, aucune interdiction n'est posée quant à la nationalité des joueurs. Ainsi, si vous êtes un touriste sur le sol américain, rien ne vous empêche de tenter votre chance. Difficulté supplémentaire comme le rapporte le Parisien, certains Etats fédérés des Etats-Unis n'autorisent pas les jeux de loterie comme l'Alabama, le Wyoming, le Nevada, l'Alaska, Hawaï, l'Arkansas, le Mississippi, le Nevada et l'Utah.

Cependant le règlement intérieur est clair comme le rapporte le site de La Dépêche : "Personne n'a le droit de vendre des tickets de loterie par courriel ou sur internet en dehors du territoire américain". Il faut donc se méfier de certaines sociétés qui contournent cette interdiction proposant de jouer au Powerball en ligne, depuis n'importe quel pays. En réalité, elles expliquent envoyer des "représentants locaux" pour acheter un ticket à votre place dans l'un des points de vente situé aux Etats-Unis, une activité qui ne semble pas très légale. D'autant que rien ne vous assure de la fiabilité de la société qui vous demande vos coordonnées bancaires et surtout vous n'avez aucune garantie d'obtenir le moindre gain en cas de miracle.

Le jackpot du Powerball soumis à l'impôt aux Etats-Unis

Attention, l'importance du gain du Powerballe est aussi à nuancer. Si en France les gains aux jeux de hasard ne sont pas imposables, ce n'est en effet pas la même chose aux Etats-Unis. Si par miracle le jackpot était gagné, deux taxes réduiraient son ampleur, une première taxe fédérale de 39,6% et une autre taxe qui varie en fonction de l'Etat de victoire allant jusqu'à 8,82% pour l'Etat de New York. Ce premier taux s'applique uniquement aux Américains, si vous êtes étranger, le fisc américain ne retiendra pas 39,6% mais bien 44,6% du jackpot. Pour le second taux qui varie selon l'Etat d'achat du ticket, seulement deux Etats appliquent ce prélèvement aux gagnants non-résidents américains : l'Arizona et le Maryland comme le rapporte BFMTV.