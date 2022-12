Un documentaire et un gros chèque pour Harry et Meghan, à quel prix ?

Le documentaire Harry & Meghan est diffusé ce jeudi 8 décembre sur Netflix. Si le couple en brouille avec la famille royale compte sur l'émission en six partie pour raconter son histoire, c'est aussi une histoire de gros sous qui se cache derrière cette production.

Harry et Meghan secouent une nouvelle fois la famille royale britannique. Le documentaire qui porte leurs noms est disponible à compter de ce jeudi 8 décembre 2022 sur la plateforme Netflix. La production en six partie retrace l'histoire des anciens duc et duchesse de Sussex, de leur rencontre à leur exil en Californie en passant par la rupture consommée depuis 2020 avec la monarchie britannique. C'est bien sûr cette dernière partie qui est attendue au tournant après les différentes accusations portées par le fils cadet du roi Charles III et de son épouse à l'encontre de la Firme. Mais derrière la mise en scène de leur romance et des séquences qui pourraient s'apparenter à des règlements de compte avec la Couronne britannique, c'est aussi une histoire d'argent qui se joue avec ce documentaire.

Protagonistes principaux, Harry et Meghan sont aussi les producteurs de la mini-série. Ce sont bien leurs noms qui se cachent derrière la société Archewell Production qui a signé avec Netflix, en 2020, un accord qui pourrait rapporter jusqu'à 100 millions de dollars sur cinq ans au couple pour la diffusion de leur documentaire. Alors que les six épisodes du programme ont été tournés, montés et sont prêts à être diffusés, le prince et l'actrice n'ont pas encore touché un sou de cette coquette somme, mais les rétributions devraient tomber prochainement.

Un chèque coquet, mais un prix à payer ?

100 millions de dollars est une coquette somme pour la réalisation d'un documentaire autobiographique. D'autant plus que la production se montre aussi être un projet marketing pour le couple. Starifiés depuis l'officialisation de leur relation et forts de leur notoriété, le prince d'Angleterre et l'actrice américaine s'offrent une visibilité pour raconter leur version des faits de la querelle familiale et royale, sans se confronter directement à la partie adverse. Mais malgré le chèque de plusieurs dizaines de millions de dollars, le couple pourrait payer le prix fort après la diffusion de son documentaire qui risque d'exacerber les tensions au sein de la famille royale, à seulement trois mois jour pour jour du décès de la reine Elisabeth II. Buckingham Palace s'est retrouvé lors d'une réunion de crise à deux jours de la sortie de la série pour être paré à toute éventualité, tandis que la presse britannique, qui n'a pas l'habitude d'être tendre avec l'ex-couple royal, est prête à faire couler de l'encre.