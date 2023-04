Pourquoi la Finlande est le pays le plus heureux du monde - un expert nous explique

La Finlande a été élue le pays le plus heureux du monde ces six dernières années, d'après l'Enquête Mondiale sur le Bonheur. Cette enquête s'appuie sur la question d'évaluation de la vie selon l'échelle de Cantril.

Veuillez imaginer une échelle avec des marches numérotées de zéro en bas jusqu'à 10 en haut. Le haut de l'échelle représente la meilleure vie possible pour vous et le bas de l'échelle représente la pire vie possible pour vous. Sur quelle marche de l'échelle diriez-vous que vous vous situez personnellement en ce moment ?

La Finlande arrive en tête, suivie par le Danemark et l'Islande. La raison pour laquelle les Finlandais sont plus heureux que les autres est due à plusieurs facteurs, dont une inégalité de revenus moins importante (surtout entre les salaires les plus élevés et les plus bas), un soutien social élevé, la liberté de prendre des décisions et un faible niveau de corruption.

Le graphique ci-dessous montre les 44 pays pour lesquels il existe des données sur le bonheur et l'inégalité des revenus, chacun représenté par un point coloré. L'échelle verticale indique le bonheur moyen, l'échelle horizontale l'inégalité des revenus.

Niveaux moyens de bonheur et d'inégalité par pays © DR

La mesure de l'inégalité des revenus utilisée ici est le coefficient de Gini, tel que rapporté par l'OCDE. Il s'agit du taux le plus élevé enregistré dans chaque pays pour une année après 2010 jusqu'à l'année la plus récente pour laquelle il y a des données. Le graphique montre la relation étroite entre ces deux mesures. En général, lorsque l'inégalité des revenus est plus grande, l'argent compte davantage et les gens sont moins heureux.

La Finlande possède également d'autres qualités qui peuvent aider les gens à se sentir plus heureux. Elle dispose d'un système de santé publique très décentralisé et d'un secteur privé de la santé très restreint. Ce système est bien plus efficace et efficient que certaines alternatives utilisées dans d'autres pays. Les transports publics sont fiables et abordables, et l'aéroport d'Helsinki est considéré comme le meilleur du nord de l'Europe.

Un proverbe finlandais semble pertinent ici : Onnellisuus on se paikka puuttuvaisuuden ja yltäkylläisyyden välillä (Le bonheur est un lieu entre trop peu et trop).

La Finlande, la Norvège et la Hongrie présentent des niveaux similaires d'inégalité des revenus, mais les habitants de la Finlande sont, en moyenne, plus heureux. Pourquoi cela ?

Selon la Base de données mondiale sur l'inégalité, le dixième le mieux payé en Finlande perçoit un tiers de tous les revenus (33 %). Cela contraste avec le même groupe percevant 36 % au Royaume-Uni et 46 % aux États-Unis. Ces différences peuvent ne pas sembler importantes, mais elles ont un énorme impact sur le bonheur global, car il reste beaucoup moins pour les autres dans les pays plus inégaux – et les riches deviennent plus craintifs. Lorsqu'un petit nombre de personnes devient beaucoup plus riche, cette crainte est compréhensible.

En 2021, un professeur de sociologie a suggéré que les habitants des pays nordiques semblaient être plus heureux simplement en ayant des attentes plus raisonnables. Cependant, cela ne peut pas expliquer pourquoi la Finlande est si différente de la Norvège sur l'échelle du bonheur.

Toutes sortes d'explications sont possibles, y compris de légères nuances de langage et de culture. Il y a même maintenant la question de savoir si cette enquête mondiale commence à introduire son propre biais, car les Finlandais savent désormais pourquoi on leur pose la question (ils ont encore creusé l'écart avec le Danemark dans l'enquête la plus récente).

Cependant, il est fort probable que le fait d'avoir des écoles plus équitables en Finlande, où l'on est susceptible de recevoir une bonne éducation quelle que soit l'école choisie, ainsi qu'une politique scolaire plus juste que celle de la Norvège (presque tous les Finlandais vont à l'école la plus proche) ait également son importance. De même, une meilleure politique du logement avec une grande variété de logements sociaux et une moindre précarité, un système de santé avec des temps d'attente qui font l'envie du monde – parfois seulement quelques jours (même pendant les pires années de la pandémie) – et de nombreux autres atouts.

La Finlande se classe première, deuxième ou troisième dans plus de 100 mesures mondiales de réussite économique et sociale – mieux que la Norvège. Et elle dispose de moins d'argent au total (et pratiquement pas de pétrole). On pourrait pardonner aux Finlandais un peu d'autosatisfaction (omahyväisyys).

Pourquoi la Hongrie se porte-t-elle si mal malgré un écart de revenus entre ses habitants à peine plus large qu'en Finlande et en Norvège ? On pourrait avancer que cela est dû à ses divisions politiques. En 2022, le Parlement européen a suggéré que " la Hongrie ne peut plus être considérée comme une démocratie à part entière ".

La liberté est très importante pour les gens, ainsi que la liberté de vivre sans peur, et cela pourrait expliquer aussi pourquoi la Turquie et l'Inde ont des niveaux de bonheur inférieurs à ce que leurs niveaux d'inégalité économique pourraient laisser présager.

En revanche, l'Afrique du Sud et la Chine pourraient être un peu plus heureuses que ce que leurs niveaux d'inégalité laisseraient supposer. L'Afrique du Sud est devenue une démocratie en 1994, peu après la libération de Nelson Mandela, et beaucoup de gens se souviennent de la période précédente. Les Chinois ne sont pas aussi craintifs qu'on le pense souvent en Occident.

La plupart des pays affichent des niveaux de bonheur (et bien d'autres choses) très prévisibles à partir de leurs niveaux d'inégalité. Le Royaume-Uni se situe exactement au milieu de ce à quoi on pourrait s'attendre pour l'un des pays les plus inégaux d'Europe sur le plan économique.

Le graphique ci-dessus montre également qu'Israël (presque aussi inégal) est un peu plus heureux qu'il ne devrait l'être – bien qu'il ne soit pas clair si l'échantillon pris en compte inclut tous les groupes vivant actuellement sous ce régime. De plus, cet échantillon a été réalisé en 2022, avant les récentes manifestations généralisées en Israël.

L'autre pays qui se démarque dans le graphique est le Costa Rica, dont le président a déclaré en 2019 :

Il y a soixante-dix ans, le Costa Rica a supprimé son armée. Cela a permis de nombreuses choses. Huit pour cent de notre PIB est investi dans l'éducation, car nous n'avons pas à dépenser pour l'armée. Ainsi, notre force réside dans le talent humain, le bien-être humain.

Alors, que peuvent faire les habitants d'un pays s'ils veulent être plus heureux ? La chose la plus importante est d'élire des gouvernements qui veilleront à ce que le pays devienne plus égalitaire en termes de revenus. Ensuite, il est crucial de s'assurer que les services sociaux – écoles, logement et soins de santé – soient efficaces et équitables. Enfin, il faut prendre en compte le degré de liberté, s'assurer que tout le monde est inclus dans les enquêtes et évaluer le niveau de peur ressenti par la population.