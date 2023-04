Les super-pouvoirs de la fraise pour votre corps. Surprise, elle a peu de calories ! Un seul fruit fait mieux...

La saison des fraises est lancée et cela tombe bien, sous son apparence sucrée et calorique, le petit fruit rouge bien aimé des enfants est en réalité bourré d'excellents composants pour votre organisme. On fait le tour de tous ses bienfaits et qualités !

Ca y'est, elles apparaissent partout sur les étals des marchés et dans les rayons des supermarchés, les fraises sont arrivées et donnent déjà un petit goût d'été : Cléry, Gariguettes, Marat, plus acidulées, grosses ou sucrées... Les variétés sont innombrables et chacun a ses préférées. Bonne nouvelle, elles disposent toutes d'un super patrimoine énergétique. De quoi allier plaisir et santé en une bouchée...

Le saviez-vous ? Si elles sont présentées comme des fruits sucrés et peuvent faire peur à ceux et celles en quête de leur meilleure silhouette avant l'été, les fraises sont en réalité composées à 90% d'eau et peu caloriques par rapport à d'autres fruits à la meilleure réputation. Par exemple, 100 grammes de fraise ne comprennent que 35 kcal. Parmi les fruits, seul le citron (avec à peine 10 calories) en comprend moins selon la table de données Ciqual de l'agence nationale de la santé (voir les données).

Une portion de fraises est une aubaine pour votre organisme. © Lsantilli - stock.adobe.com

Autre avantage, la fraise cumule les propriétés et les bienfaits pour la santé. La fraise est ainsi une solide source de vitamine C et donc d'antioxydants excellents pour aider vos défenses immunitaires et protéger vos cellules. Avec 100 grammes de fraise, vous comblez tous vos besoins journaliers en vitamine C ! Mais ce n'est pas tout, ce petit fruit miracle du printemps aide aussi à lutter contre le vieillissement de la peau grâce aux antioxydants qu'il contient, de quoi renforcer votre système immunitaire en quelques bouchées à la sortie de l'hiver.

Dernier atout, et non des moindres, les fibres et antioxydants agissent aussi contre votre mauvais cholestérol. Encore une bonne nouvelle... à condition toutefois de les mangers telles quelles et d'éviter d'y ajouter sucre ou crème chantilly bien plus caloriques ! Vous n'avez plus qu'à la croquer. Et si vos fraises sont déjà trop mûres ou un peu trop molles à votre goût, ne les jetez pas ! La fraise est excellente en smoothie, par exemple mélangée à de la banane.