Cette illusion d'optique sur la mer crée la sensation, tout le monde ou presque se fait avoir

Une nouvelle image fait sensation sur Twitter. Plus de 14 millions d'utilisateurs ont déjà aperçu cette étonnante image en un peu plus de 24 heures seulement.

Les illusions d'optique ont toujours été populaires sur les réseaux sociaux. En février 2015, une désormais célèbre robe agitait Internet sur la question de sa couleur. Ce mardi 30 mai, un certain Massimo, suivi par plus d'1,3 million d'abonnés sur Twitter, a attiré la curiosité des utilisateurs de cette plateforme avec une image - disons-le - bluffante.

Pour créer la sensation, il a publié cette simple image avec ce commentaire : "Cette photo est un exemple de la façon dont les illusions d'optique dérangent votre esprit. Vous voyez d'abord une plage, un ciel océanique, des rochers et des étoiles. Et puis...". Et puis ? Et vous que voyez-vous ?

Une illusion d'optique renvoie à l'œil une vision altérée de la réalité. Elle peut être innée, involontaire, provoquée dans un but artistique pour tromper le système de perception. Cela procure la sensation de voir une chose qui se révèle irréelle. Le cerveau se fait tromper en interprétant mal l'information visuelle. Cela peut dépendre des couleurs qui varie entre le réel et la photo, de l'appareil photo, du traitement informatique sur l'image ou encore de l'exposition.

Que faut-il voir sur cette image ?

Comme le souligne @ExoSuitOne dans les commentaires : "Pour tous ceux qui ont du mal, la partie encerclée est le garde-boue arrière d'un camion vu de haut en bas. Le "ciel" est le hayon et le sable est toujours du sable." Cette image n'est rien d'autre qu'un pare-choc arrière qui a pris un sérieux coup.

D'autres internautes restent focalisés sur la beauté de l'illusion comme @BergmeirTonie : "Je continue de voir une plage. Seulement que je vois la terre de l'autre côté de la mer et une sorte de port sur la droite avec une lumière venant de ce qui pourrait être une tour de guet et des lumières dans les collines. Cela me rappelle beaucoup de scènes nocturnes observées en Grèce. Ne sachant pas à quoi ressemble le fond d'une barrière de voiture qui a besoin d'être réparée, l'association ne me vient pas à l'esprit. Intéressant. On voit ce qu'on sait."