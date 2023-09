De vastes "cimetières" où les voitures électriques pourrissent apparaissent en Chine - et elles sont toutes de la même couleur

Des centaines de voitures électriques ont été abandonnées dans des cimetières lugubres qui prolifèrent à travers la Chine.

Des images stupéfiantes ont été révélées, montrant des rangées interminables de véhicules presque identiques s'entassant dans un champ de la ville de Hangzhou. Ces "cimetières de voitures électriques" ont été observés sporadiquement depuis 2019 dans au moins une demi-douzaine de villes chinoises.

Certaines de ces voitures y sont depuis tellement longtemps que des plantes poussent dans leur coffre. D'autres ont été abandonnées si rapidement que des peluches sont encore posées sur leur tableau de bord. Mais qu'elles soient là depuis longtemps ou récemment, presque tous les véhicules sont blancs - avec quelques nuances d'argent ou de bleu clair.

Cela est probablement dû au fait que les clients chinois ont tendance à choisir des teintes claires pour les véhicules électriques et parce que ce sont les couleurs préférées sur les applications de covoiturage. Cependant, l'échec de ces entreprises de covoiturage pourrait expliquer le nombre étonnant de véhicules abandonnés. Il n'y a maintenant plus que 100 constructeurs chinois de voitures électriques, contre environ 500 en 2019, selon Bloomberg.

Des centaines d'entreprises de covoiturage ont vu le jour au cours de la dernière décennie, profitant des incitations gouvernementales. Mais lorsque celles-ci ont été réduites en 2019, beaucoup ont fait faillite et ont dû se débarrasser de leur flotte. L'abandon massif des voitures résulte également en partie de l'essor rapide de l'industrie des véhicules électriques en Chine.

Avec le lancement rapide de nouveaux modèles par plusieurs fabricants, les véhicules existants sont rapidement devenus obsolètes. Au lieu de vendre les modèles obsolètes sur le marché de l'occasion, il était plus facile et peut-être moins cher de simplement les abandonner dans un champ.

Selon des rapports des médias locaux, le gouvernement de Hangzhou avait promis de se débarrasser des voitures, qui ont commencé à s'accumuler en 2019. Cependant, plus de 200 voitures blanches ont été trouvées garées sans soin dans le même champ, rapporte Bloomberg.

Toutes ont été fabriquées par Chongqing Changan Automobile Co., et semblaient être exploitées par les entreprises de covoiturage Didi Chuxing Technology Co. et Faststep Automobile Management. Toutes avaient des plaques bleues, indiquant qu'elles ont été fabriquées et immatriculées avant décembre 2017, date à laquelle Hangzhou est passé aux plaques vertes pour les nouveaux véhicules à énergie. Des autocollants d'immatriculation montrent que certaines auraient circulé sur les routes jusqu'en 2021.

Une situation similaire s'était produite sur le marché du partage de vélos du pays en 2018, entraînant l'abandon de centaines de milliers de vélos à travers la Chine.