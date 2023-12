Attaque à Prague : qui est David K., 24 ans, l'assaillant qui a tué 15 personnes en République tchèque ?

Abattu par la police, l'assaillant de l'attaque survenue à Prague ce jeudi en République tchèque serait un certain David K., âgé de 24 ans. Il aurait d'abord tué son père avant de se rendre dans un bâtiment universitaire.

Drame en République tchèque. Dans l'après-midi de ce jeudi 21 décembre, un individu a ouvert le feu dans l'université Charles, en plein cœur de Prague. L'établissement prestigieux est situé à proximité du quartier le plus touristique de la ville. Le dernier bilan fait état de plus de 15 morts et d'au moins 24 blessés, a fait savoir en début de soirée la police tchèque. Le principal suspect a été abattu par les forces de l'ordre. Il semble qu'il s'agit d'un certain David K. À en croire le média tchèque Lidové Noviny, le jeune homme serait un étudiant tchèque en histoire. Il est également rapporté qu'il souffrait de troubles psychologiques.

La tuerie ne semble par ailleurs n'avoir aucun lien avec "le terrorisme international", comme l'a assuré le ministre de l'Intérieur Vit Rakusan. Lidové Noviny relaie de son côté qu'au moment de l'attaque à l'université, David K. était déjà recherché par les forces de l'ordre car il avait tué son père dans son village natal. Est aussi évoqué le fait qu'il aurait pu poser une bombe artisanale dans ce même village avant de se rendre dans la capitale. Bombe qui n'a finalement pas fonctionné.

"À 12h45, la police a été informée qu'un homme de 24 ans était censé quitter le village de Hostoun pour Prague, affirmant qu'il voulait se suicider. Un homme mort a été retrouvé dans le village d'où il est parti, il s'agissait du père de l'assaillant", a détaillé en conférence de presse le chef de la police Martin Vondrasek, affirmant au passage qu'il s'agirait d'un acte "prémédité". Si les motivations du tireur restent floues à ce stade, le média tchèque Lidové Noviny rapporte que David K. aurait, semble-t-il, utilisé un fusil semi-automatique AR-15 pour tirer sur les étudiants. À ce jour, la fusillade qui a frappé Prague est la plus meurtrière de l'histoire de la République tchèque.

Le député Modem des Français de l'étranger résidant en République Tchèque, Frédéric Petit, a mis en ligne des images pour rendre compte du climat d'effroi à Prague. Des étudiants ont été retranchés dans des salles de cours, avant que ne soient effectuées des opérations d'évacuation. "Ils nous ont tous évacués, c'était terriblement effrayant, il y avait beaucoup de policiers partout avec des fusils mitrailleurs qui nous criaient de nous enfuir", a raconté Klára, étudiante, au quotidien MFDnes.