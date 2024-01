Séismes au Japon : un dernier bilan d'au moins 48 morts et des paysages dévastés

Au premier jour de l'année 2024, le Japon a été victime de puissants et nombreux séismes lundi, dont un de magnitude 7,6. Le dernier bilan fait état d'au moins 48 morts tandis que les images qui nous parviennent révèlent des paysages dignes d'un film d'apocalypse.

Des quartiers totalement détruits, des incendies au milieu des décombres causés par les dégâts sur le réseau électrique, de la fumée qui s'élève dans le ciel, des maisons totalement écroulées sur elles-mêmes, des immeubles qui penchent dangereusement d'un côté, caricaturant la tour de Pise... Les images qui nous parviennent du Japon depuis lundi 1er janvier sont spectaculaires.

Régulièrement victime de tremblements de terre, le pays du soleil levant a été violemment secoué au premier jour de l'année 2024. Selon l'agence météorologique japonaise JMA, pas moins de 155 séismes ont été enregistrés entre 16 heures ce lundi (8 heures, heure de Paris) et 9 heures mardi (minuit, en France). La majorité des séismes étaient d'une magnitude supérieure à 3 sur l'échelle de Richter. Le plus fort s'est élevé à 7,6 selon l'agence japonaise, 7,5 d'après l'Institut américain de géophysique. Il a eu lieu lundi vers 16 heures, soit 8 heures en France, dans le département d'Ishikawa. Une secousse ressentie jusqu'à Tokyo, située 300 kilomètres plus loin, et qui avait déclenché une alerte tsunami. L'agence météorologique japonaise, qui avait rétrogradé son alerte lundi à la mi-journée (heure de Paris), a depuis officiellement levé le risque de tsunami mardi matin.

Une "course contre la montre" pour retrouver les victimes

L'heure est désormais au bilan. Mardi 2 janvier au matin, les autorités faisaient état d'au moins 48 morts liés à la série de séismes qui a secoué la péninsule de Noto. Alors que les secours continuent de s'affairer pour venir en aide aux rescapés, l'agence japonaise a fait état de six nouvelles fortes secousses enregistrées dans la matinée. Mais la tâche des secours est immense alors que les routes leur permettant de se rendre auprès des victimes ont souvent été affectées par les séismes, ne permettant pas de circuler normalement.

La fermeture d'un aéroport local a également été actée après la découverte de failles sur les pistes d'atterrissage. La circulation des trains est, elle aussi, difficile. Selon le Premier ministre japonais, dont BFMTV se fait l'écho, c'est une véritable "course contre la montre" qui se tient désormais pour retrouver les survivants et venir en aide aux victimes des tremblements de terre.