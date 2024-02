Plus de 100 morts dans une distribution d'aide alimentaire à Gaza ? Ce que l'on sait des tirs

L'armée israélienne a reconnu avoir tiré dans une foule de Palestiniens réunis autour de camions d'aides alimentaires ce jeudi 29 février. Les tirs auraient fait entre une dizaine et une centaine de morts.

La livraison d'aides alimentaire s'est transformée un scène de chaos. La distribution de vivres dans le nord de la bande de Gaza a été perturbée par des tirs ayant fait des dizaines, voire une centaine de morts selon les témoignages, ce jeudi 29 février. D'après un médecin de l'hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, interrogé par l'AFP, des soldats israéliens auraient tiré sur des "milliers de citoyens" qui convergeaient vers les camions remplis d'aide humanitaire près d'un rond-point de l'ouest de la ville.

De son côté, l'armée israélienne Tsahal a indiqué que des habitants de Gaza avaient "encerclé les camions" et "pillé" leur cargaison. Elle ajoute sur X, anciennement Twitter, que le regroupement autour des camions a fait des "dizaines de morts et de blessés" du fait des bousculades et du piétinement des corps. D'autres sources israéliennes ont indiqué à l'AFP que des soldats se sentant "menacés" pour le mouvement de foule avaient ouvert le feu, mais sans que leurs tirs puissent être responsables du lourd bilan annoncé.

"104 morts et 760 blessés" selon le Hamas

Seul le ministère de la Santé du Hamas a avancé un bilan chiffré après les tirs lors de la distribution d'aide alimentaire. Il parle d'un "massacre" qui a fait "104 morts et 760 blessés". L'agence de presse américaine Associated Press compte également plus de 100 morts, mais le nombre de victimes reste encore incertain. Plusieurs hôpitaux de Gaza ont indiqué avoir reçu plus d'une dizaine de corps et des dizaines de blessés, à l'instar du directeur de l'hôpital Kamal Adwan de la ville de Gaza, Hussam Abu Safieyah. "Nous ignorons combien d'autres victimes ont été conduits vers d'autres hôpitaux" a-t-il précisé auprès de Reuters. L'organisation humanitaire du Croissant-Rouge en Palestine a indiqué auprès d'Al-Jazeera que 25 de ses employés auraient été tués dans l'attaque de ce jeudi.

Les prémisses d'une famine à Gaza ?

Les tirs observés ce jeudi sont intervenus après l'annonce d'un nouveau bilan par le ministère de la Santé du Hamas, selon lequel "plus de 30 000" personnes ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes à Gaza depuis le début de la guerre, qui a éclaté le 7 octobre dernier. Les renseignements américains dressent un bilan de "plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens" tués depuis le début du conflit, comme l'a annoncé le chef du Pentagone ce jeudi 29 février. Un chiffre qui ne tient donc pas compte des victimes masculines, dont les combattants du Hamas.

Ce nouveau drame de la guerre entre Israël et le Hamas traduit la situation de famine qui menace forment la bande de Gaza et contre laquelle l'ONU met en garde depuis plusieurs mois. Les Nations Unies estiment que 2,2 millions de Gazaouis, soit la quasi-totalité de la population, sont menacés par la famine. L'aide humanitaire acheminée n'est pas suffisante pour pallier les dommages de la guerre. D'après l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, quelques 2 300 camions d'aides sont entrés dans la bande de Gaza au moins de février, en moyenne 82 camions par jour, soit moitié moins que ceux acheminés dans l'enclave en janvier. La même agence explique qu'avant la guerre 500 camions humanitaires entrés quotidiennement des Gaza.