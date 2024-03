Nikki Haley se retire de la présidentielle américaine, mais refuse de soutenir Donald Trump

La toute dernière rivale de Donald Trump dans la primaire républicaine a jeté l'éponge ce mercredi, après la débâcle Super Tuesday. Nikki Haley n'a pas, pour autant, annoncé qu'elle se ralliait à la cause du milliardaire…

Au lendemain du Super Tuesday, marqué par la victoire attendue de Donald Trump dans 14 des 15 États qui votaient, et après un silence pour le moins remarqué, Nikki Haley s'est finalement exprimé ce mercredi 6 mars. Seule candidate à la primaire républicaine encore en lice face à l'ancien président américain Donald Trump, celle qui fut ambassadrice des États-Unis à l'ONU a annoncé qu'elle abandonnait la course.

"Le moment est venu de suspendre ma campagne", a ainsi déclaré Nikki Haley lors de sa conférence de presse. "J'ai dit que je voulais que les Américains fassent entendre leur voix. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai aucun regret", a ajouté la candidate de 52 ans qui a tout de même assuré que, même si elle n'était plus candidate, elle ne cesserait pas "d'utiliser [s]a voix pour défendre les choses auxquelles [elle] croi[t]".

Alors que désormais la course à la Maison-Blanche se joue entre les deux candidats de la dernière présidentielle américaine, avec Joe Biden pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains, malgré son retrait, Nikki Haley n'a pas annoncé qu'elle se rangeait derrière ce dernier. "Il appartient maintenant à Donald Trump de mériter les votes de ceux qui, au sein de notre parti et au-delà, ne l'ont pas soutenu", a-t-elle fait valoir. Affirmant avoir toujours été "une républicaine conservatrice" et avoir "toujours soutenu le candidat républicain", Nikki Haley a décidé de faire une exception. "Margaret Thatcher a donné un bon conseil en déclarant qu'il ne fallait jamais suivre la foule, mais toujours se faire sa propre opinion", a lâché celle qui se voyait candidate de la "nouvelle génération" face à un Donald Tump âgé de 77 ans. Une pique bien sentie à destination du milliardaire. Et Nikki Haley de tacler : "La politique consiste à rallier les gens à votre cause, et non à les en détourner."