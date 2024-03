Macron va-t-il trop loin ? La Russie le met en garde

Face aux oppositions ce jeudi, Emmanuel Macron a de nouveau assumé sa position sur l'Ukraine, tandis que Moscou a estimé que le président français accroissait "l'implication" de Paris dans le conflit.

"Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre", lâchait le 26 février dernier Emmanuel Macron, ajoutant qu'"il n'y a[vait] pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais [qu']en dynamique, rien ne [devait] être exclu". Brisant le tabou de l'envoi de soldats européens en Ukraine, le président de la République avait suscité une véritable levée de boucliers parmi ses alliés.

Ce jeudi, Emmanuel Macron a tout de même maintenu sa position alors qu'il recevait à l'Élysée les chefs de l'opposition. Le patron des communistes, Fabien Roussel, a ainsi rapporté sur X que le président de la République avait confirmé que Paris ne devait plus "avoir aucune limite" dans son engagement militaire en Ukraine. "Il n'y a plus de ligne rouge. Et la guerre comme seul horizon", a-t-il encore rapporté. De son côté, l'insoumis Manuel Bompard a fait part de sa vive inquiétude après cette réunion, tout comme le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. "La position du président, c'est celle d'une réponse proportionnée au regard du durcissement russe, sans aucune escalade", a pour sa part tempéré l'entourage d'Emmanuel Macron auprès de BFMTV, alors que la stratégie de Paris à l'égard de Kiev sera au cœur d'un débat, mardi 12 mars, à l'Assemblée nationale. Un débat suivi d'un vote. Le 13 mars, le Sénat doit se plier au même exercice.

La confirmation du changement de ton d'Emmanuel Macron ayant été actée, Moscou est rapidement monté au créneau jeudi, mettant clairement en garde Paris. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, Dmitri Peskov, a ainsi estimé qu'avec ses récentes déclarations le président français accroissait "l'implication" de l'Hexagone dans la guerre. "M. Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France", a-t-il précisément déclaré.