Le Hamas quitte la table des négociations, une trêve encore possible avec Israël ?

Alors qu'une trêve dans la guerre qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza était vivement espérée avant le début du ramadan, l'organisation palestinienne a quitté la table des négociations ce jeudi.

Il n'y aura finalement pas de trêve dans la bande de Gaza avant le ramadan. L'objectif visé par les États-Unis, qui redoutent que la situation ne devienne "très dangereuse" en Israël, et surtout à Jérusalem, en cas de poursuite du conflit durant cette période, ne sera officiellement pas atteint. Alors que le mois sacré pour les musulmans pratiquants, marqué par le jeûne, doit débuter dimanche 10 ou lundi 11 mars, en fonction de la lune, le Hamas a en effet quitté ce jeudi 7 mars les négociations qui se tenaient depuis dimanche au Caire, en Égypte.

La reprise des discussions n'interviendra pas avant la semaine prochaine, a fait savoir un média progouvernemental, dont Libération se fait l'écho. Côté Hamas, on affirme qu'Israël "ne répon[d] pas aux exigences minimales", a assuré auprès de l'AFP un haut responsable du mouvement palestinien, relaie BFMTV. Le Hamas réclame notamment un cessez-le-feu total et définitif, accompagné d'un retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Ce qu'Israël refuse, souhaitant parvenir à l'élimination du Hamas et, avec, à une "victoire totale".

Outre les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et bien d'autres pays et ONG espéraient parvenir à une trêve dans les combats alors que la situation humanitaire est catastrophique dans la bande de Gaza. Sur place, on parle de milliers de personnes déplacées, d'un bilan humain catastrophique et de la famine qui s'installe, tandis que les Israéliens empêchent l'aide humanitaire d'entrer dans l'enclave palestinienne. Aujourd'hui, la guerre qui oppose le Hamas à Israël dure depuis cinq mois, jour pour jour.