La création d'un port humanitaire à Gaza est-elle possible ?

Sous pression entre le soutien américain à Israël et l'opinion publique qui s'émeut de la crise humanitaire qui sévit dans l'enclave palestinienne, Joe Biden a annoncé jeudi soir la création d'un "port temporaire sur les côtes de Gaza".

"Ce soir, le président va annoncer dans son discours sur l'état de l'Union qu'il a donné l'ordre à l'armée américaine de mener une mission d'urgence pour établir un port à Gaza", prévenait jeudi 7 mars un haut responsable. Cinq mois, jour pour jour, après l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre entre l'État hébreu et le mouvement palestinien, faute de pouvoir raisonner leur allié de toujours, les États-Unis ont annoncé jeudi, par la voix de leur président, Joe Biden, la création d'un "port temporaire sur les côtes de Gaza". L'objectif : parvenir enfin à acheminer l'aide humanitaire qui arrive actuellement au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne.

Bombardés par l'armée israélienne, de nombreux Gazaouis ont dû se résoudre à se déplacer dans le sud de l'enclave où ils s'entassent désormais dans des conditions humanitaires déplorables. Infrastructures, soins, nourriture… Tout manque, tandis que les bombes, elles, continuent de pleuvoir. Dans ce contexte dramatique, les convois d'aide humanitaire destinée aux civils sont régulièrement attaqués ou détournés par des Israéliens pour qui seul l'anéantissement du Hamas compte désormais. Le parachutage de nourriture a bien été tenté, mais les quantités livrées restent bien trop faibles alors que la famine guette.

Les derniers pourparlers, eux, n'ont pas conduit à l'accord de cessez-le-feu espéré par Washington avant le début du mois de ramadan, le Hamas ayant quitté jeudi la table des négociations. Alors, coincé entre le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël et l'opinion publique qui s'émeut de la situation des Gazaouis, Joe Biden a profité de son discours au Congrès sur l'état de l'Union pour s'entrouvrir une sortie de secours, annonçant ni plus ni moins la construction d'un port. Concrètement, c'est un port artificiel, construit en kit et assemblé directement en mer, qui doit être mis sur pied et transporté près des côtes de l'enclave palestinienne.

Une solution réalisable, mais…

Selon Joe Biden, la structure devra pouvoir "accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris provisoires". Alors que l'aide humanitaire sera acheminée depuis Chypre en bateau, comme le relaie franceinfo, des centaines de camions pourront ensuite ravitailler toute l'enclave, est-il promis. Ce stratagème permettrait ainsi de livrer de grandes quantités rapidement sans "aucun déploiement au sol de troupes américaines", a insisté Joe Biden.

Reste toutefois une question : combien de temps pour mettre sur pied un tel édifice ? L'Express évoque plusieurs semaines, tandis que franceinfo parle d'un mois au minimum. Un temps que les Gazaouis affamés n'ont malheureusement pas tous. Le Hamas a en effet rapporté ces derniers jours le décès d'au moins 20 civils à cause de la déshydratation ou de la malnutrition. De même, souligne le New York Times, cette solution ne résoudra pas tous les problèmes puisque les camions, même pleins, ne pourront pas forcément procéder aux livraisons en raison de l'intensité des bombardements. Enfin, cette aide humanitaire sera toujours sujette à un contrôle israélien, a fait savoir le porte-parole d'Israël sur X, ce qui a tendance à ralentir le rythme des livraisons, souligne de son côté franceinfo.