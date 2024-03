Distribution d'aide à Gaza : qui a tiré sur des civils ? Le Hamas et Israël s'accusent

Le Hamas accuse Israël d'avoir tiré sur des civils qui attendaient de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza, ce vendredi 15 mars. Le groupe islamiste fait état de 20 morts et au moins 155 blessés, mais l'armée israélienne nie avoir tiré sur des civils.

Un nouveau drame en marge d'en convoi humanitaire à Gaza. Ce vendredi 15 mars, le Hamas a accusé l'armée israélienne d'avoir tiré sur une foule de civils qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire dans le nord de l'enclave palestinienne. Selon le ministre de la Santé du Hamas, les tirs ont fait 20 morts et 155 blessés. "Les forces d'occupation israéliennes ont pris pour cible un rassemblement de citoyens attendant de l'aide humanitaire. Jusqu'à présent 11 morts et 100 blessés ont été transportés à l'hôpital al-Chifa" indiquait le groupe islamiste plus tôt dans la matinée. Depuis le bilan a été revu à la hausse.

Des témoins, notamment Mohammed Ghurab qui est directeur des services d'urgence de l'hôpital al-Chifa, ont également rapporté des "tirs [...] sur des gens qui se rassemblaient pour attendre l'arrivée de camion avec de la nourriture" à l'AFP. Le médecin a précisé que les tirs venaient "des forces d'occupation". La Hamas a ajouté que ces tirs provenaient de "chars et d'hélicoptères". Un autre témoin a affirmé, selon l'ONG Euro-Med Human Rights Monitor, que "l'armée israélienne a ouvert le feu (...) dès que les camions d'aides humanitaires se sont approchés du rond-point".