2 000 soldats français envoyés en Ukraine selon Moscou, Paris s'indigne

Alors que le patron du renseignement extérieur russe a affirmé mardi que la France s'apprêtait à envoyer 2 000 soldats en Ukraine, Paris a fermement démenti cette information.

La tension monte encore d'un cran entre Paris et Moscou. "Les dirigeants actuels [de la France ndlr.] ne se soucient pas de la mort des Français ordinaires ni des inquiétudes des généraux", a estimé le patron du renseignement extérieur russe, Sergueï Narychkine, mardi 19 mars, dont une dépêche de l'agence russe Tass relaie les propos. "Selon les informations parvenues au Service russe de renseignement extérieur (SVR), un contingent à envoyer en Ukraine est déjà en préparation. Dans un premier temps, il comprendra environ 2 000 soldats", a-t-il annoncé. Et le chef du SVR de préciser dans la foulée que cette unité serait, bien entendu, considérée par l'armée russe comme une cible "légitime et prioritaire".

Des annonces qui surviennent alors que, depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron a brisé le tabou de l'envoi de troupes européennes en Ukraine, s'attirant au passage les foudres de ses homologues européens et d'une bonne partie de la classe politique française. Le ministère des Armées français a toutefois rapidement réagi à cette information, démentant fermement tout envoi imminent de soldats français sur le front ukrainien. Paris a même dénoncé sur X "un recours systématique à la désinformation de masse largement employée par la Russie", et appelé "à la plus grande vigilance" face à ce type d'information.